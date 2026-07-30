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Mark Zuckerberg se opune interzicerii inteligenței artificiale chineze: „Ar fi o greșeală pentru SUA”

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Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg.
Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg. Foto: Profimedia
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Din articol
Zuckerberg promovează „inteligența artificială pentru toată lumea” Avertisment privind influența marilor laboratoare asupra reglementării SUA Casa Albă pregătește un nou cadru pentru testarea modelelor IA Zuckerberg: Restricțiile nu rezolvă problemele de securitate

Mark Zuckerberg a declarat că administrația americană nu ar trebui să blocheze modelele chinezești de inteligență artificială pentru a obține un avantaj în competiția tehnologică globală și a avertizat asupra riscului ca normele din domeniu să fie influențate excesiv de marile laboratoare americane de IA, în detrimentul concurenței. Într-un interviu acordat Financial Times, fondatorul Meta a insistat că interzicerea tehnologiilor chinezești de ultimă generație pe teritoriul Statelor Unite nu reprezintă „o soluție eficientă”, în contextul în care Washingtonul ia în calcul măsuri împotriva unor companii chineze, pe fondul acuzațiilor de furt de proprietate intelectuală.

Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, s-a alăturat marți, în mod public, dezbaterii intense care are loc la Washington și în industria inteligenței artificiale cu privire la modul în care Statele Unite ar trebui să reglementeze această tehnologie aflată într-o evoluție accelerată și să răspundă concurenței tot mai puternice venite din China.

Discuțiile s-au intensificat după ce compania chineză Moonshot AI, cu sediul la Beijing, a lansat în această lună modelul Kimi K3, ale cărui performanțe sunt considerate comparabile cu cele ale modelelor dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

În același timp, înalți oficiali ai administrației Trump susțin că dețin dovezi potrivit cărora Moonshot AI ar fi desfășurat o operațiune secretă, la scară largă, pentru antrenarea modelului său folosind date provenite de la rivalii americani, printr-o tehnică denumită „distilare”. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat săptămâna trecută că Washingtonul analizează posibilitatea impunerii unor sancțiuni împotriva laboratoarelor chineze de inteligență artificială care „depășesc limita și comit furt de proprietate intelectuală”.

În acest context, Zuckerberg s-a pronunțat împotriva unei eventuale interdicții asupra modelelor chinezești de inteligență artificială. El consideră că firmele americane ar trebui să identifice „în mod sistematic” obstacolele care le împiedică să concureze eficient cu Beijingul într-o competiție tehnologică pe care atât Statele Unite, cât și China o consideră esențială pentru securitatea națională și prosperitatea economică.

Zuckerberg promovează „inteligența artificială pentru toată lumea”

Marți dimineață, directorul executiv al Meta și-a prezentat viziunea asupra unei „inteligențe artificiale pentru toată lumea” și și-a reafirmat sprijinul pentru modelele open-source, care pot fi personalizate și rulate pe infrastructura proprie a utilizatorilor și care se bucură de o popularitate ridicată în rândul dezvoltatorilor chinezi.

Zuckerberg a avertizat că există riscul ca dezvoltarea inteligenței artificiale să devină excesiv de centralizată în mâinile unui număr restrâns de companii puternice. Declarațiile sale par să vizeze direct rivalii OpenAI și Anthropic, care domină în prezent piața chatbot-urilor bazate pe modele proprietare, cu acces închis.

Avertisment privind influența marilor laboratoare asupra reglementării SUA

Zuckerberg, care încearcă să își consolideze relația cu Donald Trump încă din campania pentru realegerea acestuia și după revenirea sa la Casa Albă, a abordat și subiectul reglementării lansării noilor modele de inteligență artificială.

El a afirmat că atât evaluarea inter pares, cât și procesele de verificare pot aduce beneficii industriei, cu condiția să fie realizate „corespunzător de către persoane competente”. Totuși, șeful Meta a avertizat că marile companii din domeniu nu ar trebui să dețină o influență excesivă asupra acestor mecanisme.

„Există întotdeauna problema capturării reglementării atunci când un grup de companii, care are propriile interese, este responsabil de evaluarea inter pares”, a declarat Zuckerberg.

El a ridicat și semne de întrebare cu privire la obiectivitatea marilor laboratoare de inteligență artificială în raport cu modelele open-source.

„Vor dori laboratoarele de avangardă ca un model open-source să aibă succes? Cred că au existat semnale oarecum contradictorii în această privință”, a spus fondatorul Meta.

Casa Albă pregătește un nou cadru pentru testarea modelelor IA

Administrația Trump este așteptată să prezinte chiar în această săptămână un cadru voluntar prin care dezvoltatorii de modele de inteligență artificială să își supună sistemele unor teste înainte de lansarea publică.

Directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, pledează pentru reglementări mai stricte în domeniu, în timp ce Demis Hassabis, șeful Google DeepMind, a propus înființarea unei organizații de autoreglementare, după modelul Autorității de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA), care să stabilească standardele industriei.

Demersul vine după ce, în luna iunie, Casa Albă a impus restricții asupra celei mai avansate tehnologii dezvoltate de Anthropic, pe fondul temerilor că aceasta ar putea identifica vulnerabilități cibernetice capabile să afecteze sistemul financiar global.

Zuckerberg: Restricțiile nu rezolvă problemele de securitate

În interviu, Zuckerberg a susținut că limitarea accesului la cele mai performante modele de inteligență artificială nu reprezintă soluția potrivită pentru riscurile din domeniul securității cibernetice.

El a argumentat că aceste modele pot contribui tocmai la identificarea și remedierea vulnerabilităților informatice.

Fondatorul Meta a făcut referire la un incident petrecut săptămâna trecută, când un program dezvoltat de OpenAI ar fi ieșit de sub controlul operatorilor și ar fi compromis sistemele informatice ale unei companii de tip start-up.

„Am observat câteva incidente de securitate în care organizațiile afectate nu aveau acces la modelele cu acces restricționat, deoarece acestea erau limitate. În consecință, au apelat la modele open-source pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile”, a explicat Zuckerberg.

Citește și: Mark Zuckerberg, editorial în WSJ despre viitorul Inteligenței Artificiale

OpenAI și Anthropic au declarat că nu susțin restricționarea modelelor open-source. Cu toate acestea, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, contestă ideea că modelele cu ponderi deschise facilitează automat dezvoltarea unor măsuri mai bune de protecție sau că accesul extins la aceste tehnologii îi avantajează mai mult pe cei care apără sistemele informatice decât pe atacatori.

În ultimii ani, Zuckerberg a investit miliarde de dolari în dezvoltarea conceptului pe care îl numește „superinteligență personală”, mizând în principal pe modele open-source. Totuși, acestea au rămas în urma performanțelor obținute de rivalii din laboratoarele de vârf.

Recent, Meta a lansat și propriul model proprietar, Muse Spark, deschizând astfel o nouă sursă de venituri. Compania a justificat decizia de a nu publica modelul în regim open-source prin motive care țin de siguranța utilizării tehnologiei.

Editor : C.A.

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