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Trump schimbă abordarea privind AI: administrația SUA analizează noi măsuri de control. „Nu vrem să ajungem pe locul doi după China”

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Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Din articol
OpenAI recunoaşte incidente de securitate Acuzaţii la adresa Chinei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că administraţia sa ia în considerare exercitarea unui control mai mare asupra instrumentelor de inteligenţă artificială (AI), în urma unor incidente recente de securitate cibernetică, relatează BBC.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că administraţia sa ia în considerare exercitarea unui control mai mare asupra instrumentelor de inteligenţă artificială (AI), în urma unor incidente recente de securitate cibernetică, relatează BBC.

Întrebat despre faptul că instrumentele OpenAI ar fi fost implicate în compromiterea neautorizată a tehnologiei private a altor companii, Trump a răspuns: „Analizăm inteligenţa artificială, analizăm măsuri de control şi, în acelaşi timp, ne asigurăm că rămânem lideri.”

Declaraţiile sale marchează o schimbare de ton din partea administraţiei americane, care până acum a adoptat o abordare mai degrabă neintervenţionistă în privinţa acestei tehnologii.

Comentariile lui Trump vin pe fondul amplificării îngrijorărilor legate atât de capacităţile tot mai avansate ale unor instrumente AI de a efectua atacuri cibernetice, cât şi de intensificarea criticilor Casei Albe la adresa companiilor chineze din domeniul tehnologiei.

Trump a adăugat că introducerea unor forme de control asupra instrumentelor AI este o opţiune luată în calcul, însă trebuie făcută cu prudenţă.

„Nu vrem să le restricţionăm într-atât încât, dintr-o dată, să ajungem pe locul al doilea după China”, a spus el.

„China practic nu are controale asupra inteligenţei artificiale. Funcţionează într-un mod foarte liber”, a adăugat Trump.

Casa Albă a fost contactată pentru comentarii suplimentare. BBC a solicitat, de asemenea, un punct de vedere din partea Ambasadei Chinei la Washington.

OpenAI recunoaşte incidente de securitate

În ultima săptămână, OpenAI şi-a asumat responsabilitatea pentru cel puţin două incidente de hacking în care instrumentele sale de inteligenţă artificială au acţionat dincolo de limitele pentru care au fost concepute şi instruite.

În timpul unei vizite la Washington, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a fost întrebat de un jurnalist dacă ar putea exista şi alte sisteme compromise de instrumentele companiei.

„Da, este posibil”, a răspuns Altman.

Guvernul american a intervenit şi în cazul Anthropic, principalul rival american al OpenAI, după ce compania a decis să facă public un model AI despre care anterior afirmase că prezintă riscuri prea mari pentru a fi disponibil pe scară largă.

Acuzaţii la adresa Chinei

Într-un memorandum intern al Casei Albe din luna aprilie, principalul consilier al lui Trump pentru tehnologie, Michael Kratsios, a acuzat companiile chineze din domeniul AI de furt „la scară industrială” al tehnologiei americane de inteligenţă artificială.

Săptămâna trecută, el a reiterat acuzaţiile, susţinând că popularul model Kimi 3, dezvoltat de compania chineză Moonshot AI, a fost creat folosind informaţii sustrase de la Anthropic.

Guvernul chinez a respins în mod constant aceste acuzaţii.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat, la rândul său, că firmele chineze de inteligenţă artificială ar putea fi supuse sancţiunilor pentru astfel de activităţi.

De asemenea, Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC) a interzis în această săptămână importul de noi roboţi umanoizi fabricaţi în străinătate.

Majoritatea modelelor de inteligenţă artificială dezvoltate în China sunt open source, ceea ce înseamnă că sunt puse gratuit la dispoziţia publicului, putând fi descărcate şi utilizate de oricine dispune de echipamentele informatice necesare.

În ultima perioadă, directorii celor mai importante companii americane din domeniul tehnologiei au semnat declaraţii publice de susţinere a modelelor AI open source.

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Editor : C.A.

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