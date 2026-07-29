Mark Zuckerberg, editorial în WSJ despre viitorul Inteligenței Artificiale

Istoria democrației și a economiei a dovedit că puterea centralizată înăbușă potențialul uman, scrie Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, actual Meta, într-un editorial publicat în Wall Street Journal, sub titlul „Viitorul AI este pentru toată lumea”, pe care îl redăm în continuare.

Suntem norocoși să trăim într-un moment incredibil al istoriei. În următorii ani, oamenii vor putea folosi superinteligența dincolo de capacitatea umană pentru a crea și descoperi lucruri noi extraordinare, a construi noi afaceri, a-și exprima ideile, a învăța concepte noi și a-și îmbunătăți viața, sănătatea, relațiile și carierele.

Întrebarea definitorie a epocii noastre nu este dacă superinteligența va exista, ci cine va avea acces la ea. Va fi centralizată și limitată la câteva instituții sau va fi un instrument la dispoziția tuturor?

Propun o filozofie bazată pe emanciparea individuală ca sursă de prosperitate, invenția ca scop principal al superinteligenței și echilibrul puterii ca fundament al siguranței.

Este surprinzător că discursul multora dintre cei care dezvoltă inteligența artificială este atât de pesimist. Nu înțeleg de ce cineva care crede că AI va elimina majoritatea locurilor de muncă și o mare parte din relevanța umanității s-ar grăbi să construiască acel viitor. Ideea că AI este atât de periculoasă încât singura cale sigură este o concentrare extremă a puterii pare periculoasă. Din punct de vedere istoric, speranța că o putere absolută va asigura binele umanității dacă este suficient de iluminată nu a dus la rezultate sigure sau pozitive.

Omenirea a fost martora multor progrese transformatoare. De fiecare dată a existat teama că oamenii vor fi lăsați în urmă. Dar de fiecare dată, omenirea a mers mai departe cu mai mulți oameni care împărtășesc o mai mare prosperitate, sănătate și libertate. Credem că acest lucru va fi valabil și în cazul AI, iar abundența viitorului va putea fi împărtășită de toată lumea. De asemenea, credem că valorile care ne-au adus în acest punct - libertatea, cercetarea deschisă, libera întreprindere și egalitatea de șanse - sunt, de asemenea, valorile pentru a construi un viitor pozitiv.

Punerea puterii în mâinile oamenilor pentru a-și urma propriile aspirații este felul în care omenirea a făcut cele mai mari progrese. Ideile inovatoare și pașii majori înainte rareori provin doar din instituții consacrate. Acestea au venit de la frații dintr-un magazin de biciclete care au crezut că oamenii pot zbura, de la ucenicul legătorului de cărți fără școală care a descoperit cum să genereze electricitate și de la copilul dintr-un garaj care a crezut că computerele personale pot fi pentru toată lumea. Credem că acest lucru va continua să fie adevărat. Pe măsură ce toată lumea dobândește instrumente mai puternice, fiecare persoană va deveni mai capabilă să modeleze viitorul, nu mai puțin capabilă.

Invenția, nu automatizarea, va fi cea mai mare contribuție a superinteligenței. AI timpurie putea răspunde la întrebări și putea face muncă de rutină. În curând, va ajuta din ce în ce mai mult la descoperirea de noi cunoștințe - de la descoperirea de noi medicamente pentru a vindeca boala unui membru al familiei până la găsirea de noi modalități de a vă îmbunătăți afacerile. În vreme ce numărul de întrebări pe care le puteți pune într-o zi este limitat, numărul de lucruri valoroase pe care superinteligența le poate inventa pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele este nelimitat.

Pe măsură ce inteligența devine abundentă, cea mai importantă întrebare va fi cum o direcționăm. Unii susțin că însăși superinteligența, sau un grup restrâns de experți care o controlează, ar trebui să decidă ce este mai bine pentru umanitate. Nu sunt de acord. Istoria democrației și a economiei a arătat că nu există un singur răspuns obiectiv la modul în care oamenii definesc cea mai bună viață și, prin urmare, cea mai bună abordare este să-i lași pe oameni să decidă ce contează pentru ei.

În loc să centralizăm această putere, credem că oferirea superinteligenței personale tuturor este modalitatea de a răspunde la această întrebare. Aceasta are potențialul de a începe o nouă eră a emancipării personale, în care indivizii au o mai mare libertate de a-și urmări interesele și de a-și atinge întregul potențial.

Societățile sănătoase recunosc, de asemenea, că siguranța necesită controale și echilibre. Dacă doar o mână de instituții ar avea acces la superinteligență, acestea vor exercita inevitabil o influență dominantă asupra economiei, științei și politicii. Chiar și cu cele mai bune intenții, această concentrare ar limita capacitatea oamenilor de a-și alege propriul viitor.

Ca experiment de gândire, imaginați-vă că o singură persoană ar avea un avocat superinteligent. Ar avea un avantaj nedrept în instanță - chiar dacă poziția sa ar fi greșită pe fond. Aceasta ar duce la o societate mai proastă. Dar acum imaginați-vă că toată lumea are un avocat superinteligent. Justiția s-ar face mult mai corect și mai eficient decât este astăzi. Atunci când oamenii primesc putere, ei se controlează și se echilibrează în mod natural reciproc și controlează puterea instituțiilor mai mari.

Majoritatea problemelor societale nu pot fi rezolvate prin încercarea de a alinia o singură superinteligență binevoitoare. Umanitatea nu este o monocultură. Nu există o soluție tehnologică care să se poată alinia simultan cu interesele opuse și valorile diverse ale tuturor. Orice superinteligență singulară ar trebui să acorde prioritate unor valori față de altele și, în acest proces, ar fi incapabilă să fie binevoitoare față de toată lumea.

Multe riscuri necesită o atenție deosebită. În majoritatea cazurilor, cum ar fi securitatea cibernetică, istoria software-ului open-source a demonstrat că oferirea accesului deplin la sisteme puternice către toată lumea este cea mai bună modalitate de a proteja siguranța și securitatea în timp. Pentru alte riscuri, inclusiv riscurile biologice, o mai bună coordonare între guverne și alte instituții în ceea ce privește implementarea responsabilă a unor modele capabile va fi utilă.

Acest lucru este valabil și pentru economie, și pentru viitorul locurilor de muncă. Există un echilibru între utilizarea AI ca instrument pentru automatizare și ca instrument pentru a-i ajuta pe oameni să își extindă abilitățile și să construiască noi afaceri. Dacă balanța înclină spre automatizare, impactul asupra locurilor de muncă și a economiei ar putea fi negativ.

Dar dacă superinteligența este distribuită pe scară largă, atunci cred că vom vedea mai multe locuri de muncă în viitor, nu mai puține. Va fi semnificativ mai ușor să începi afaceri fără a strânge sume mari de capital. Mă aștept ca economia să devină mai antreprenorială, cu un număr mai mare de oameni care vor lucra la întreprinderi mici, decât la companii mai mari.

Dezvoltarea superinteligenței va fi cel mai profund progres tehnologic pe care îl vom vedea în viața noastră. Meta se angajează să construiască pe baza principiilor emancipării individuale, invenției și echilibrului puterii. Arcul istoriei umane s-a înclinat spre a pune mai multă putere în mâinile oamenilor. Dacă aceste valori deschid calea, atunci sunt optimist că putem construi un viitor bun pentru toată lumea.

Editor : B.P.