De la ce vârstă devine obligatorie grădinița și cine are prioritate la înscriere. Cum afectează lipsa grupelor intrarea la școală

Grădinița nu mai este doar o etapă opțională în educația copiilor, ci are un rol stabilit prin lege în parcursul educațional. Reglementările în vigoare indică de la ce vârstă frecventarea învățământului preșcolar devine obligatorie și în ce condiții pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care nu au parcurs toate grupele.

Dincolo de aspectele administrative, experiența grădiniței joacă un rol esențial în adaptarea la mediul școlar, contribuind la formarea competențelor sociale, emoționale și cognitive necesare pentru un start echilibrat în educație.

Cum este organizată educația timpurie

Sistemul național de învățământ preuniversitar include educația timpurie, destinată copiilor cu vârste între 0 și 6 ani. Aceasta este împărțită astfel:

În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat.

În grupele de nivel preșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita planului de școlarizare aprobat.

Numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, asigură, cu prioritate, cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și cuprinderea întregii generații a copiilor de 5 ani în grupa mare din învățământul preșcolar.

Ce grupe de grădiniță sunt obligatorii

Potrivit legislației în vigoare, învățământul preșcolar este obligatoriu doar parțial. Mai exact, grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, ceea ce înseamnă că frecventarea acestora este necesară înainte de intrarea în ciclul primar.

În acest context, autoritățile acordă prioritate la înscriere copiilor de 4 și 5 ani, adică celor care trebuie să parcurgă aceste niveluri obligatorii. Grupa mică, destinată copiilor de 3-4 ani, rămâne opțională, deși este recomandată pentru dezvoltarea timpurie.

Ce se întâmplă dacă un copil nu a fost la grădiniță

În cazul copiilor care nu au frecventat deloc grădinița, înscrierea la școală nu este blocată, însă depinde în primul rând de vârstă. Cei care împlinesc 6 ani până la 31 august sunt înscriși, în mod obișnuit, în clasa pregătitoare, fără alte condiții legate de parcursul preșcolar.

Situația este diferită pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie. În acest caz, este necesară o recomandare care să confirme că nivelul de dezvoltare este adecvat pentru începerea școlii. Dacă nu au fost la grădiniță, evaluarea nu mai poate fi realizată de o unitate preșcolară, ci de centrele de resurse și asistență educațională (CJRAE sau CMBRAE), la solicitarea părinților.

Evaluarea nu vizează doar cunoștințele copilului, ci și dezvoltarea emoțională, capacitatea de concentrare, limbajul și adaptarea socială. În funcție de rezultat, copilul poate primi recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau, dimpotrivă, poate fi orientat către grădiniță, în grupa mare, pentru a-și completa pregătirea.

Deși legislația prevede caracterul obligatoriu al grupelor mijlocie și mare, în practică există situații în care acestea nu sunt parcurse. În astfel de cazuri, accesul la școală rămâne posibil, dar poate fi însoțit de evaluări suplimentare și, uneori, de recomandări pentru recuperarea unor competențe de bază.

În ce unitate de învățământ se poate solicita înscrierea copilului

Unitatea de învățământ aleasă de părinte/reprezentantul legal al copilului poate fi o unitate de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar din apropierea domiciliului/reședinței sau din apropierea locului de muncă.

Părintele/reprezentantul legal al copilului poate opta pentru înscrierea în orice unitate de învățământ cu personalitate juridică, cu grupe de nivel antepreșcolar respectiv preșcolar, dacă aceasta are locuri libere rămase după etapa de reînscrieri.

Criteriile generale care se aplică pentru nivelul antepreșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;

b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;

c) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează;

d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

e) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

g) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile generale care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar (1 septembrie);

b) domiciliul/reședința copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

f) ambii - părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea. (Sursa: Ministerul Educației)

Calendarul înscrierilor pentru anul școlar 2026–2027

Ministerul Educației a stabilit și calendarul pentru înscrierea în creșe și grădinițe în anul școlar 2026-2027. În unitățile antepreșcolare pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscriere.

Pentru învățământul preșcolar, sunt eligibili copiii între 3 și 6 ani, tot în funcție de locurile rămase libere. Părinții au posibilitatea de a completa în cererea-tip trei opțiuni, în ordinea preferințelor, documentul fiind depus la unitatea de învățământ aleasă ca primă variantă.

Ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

Citește și: Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în anul școlar 2026-2027

