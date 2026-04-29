Șeful Trezoreriei SUA afirmă că blocada va obliga în curând Iranul să „își reducă producția de petrol”

Treasury Secretary Scott Bessent at a Senate Hearing
Scott Besent. Foto: Profimedia

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că departamentul său a intensificat presiunea financiară asupra Teheranului și a luat măsuri pentru a desființa rețelele care susțin economia iraniană, scrie Al Jazeera.

„Departamentul Trezoreriei, prin programul Economic Fury, a vizat infrastructura bancară paralelă internațională a Iranului, accesul la criptomonede, flota paralelă și rețelele de achiziții de arme”, a afirmat Bessent într-o postare pe X.

Aceste măsuri vizează, de asemenea, finanțarea reprezentanților iranieni din regiune și a „rafinăriilor chineze independente de tip «ceainic» care susțin comerțul cu petrol al Iranului”.

El a afirmat că „aceste acțiuni au perturbat venituri de zeci de miliarde de dolari care ar fi fost utilizate pentru a finanța” guvernul iranian. Drept urmare, „inflația din Teheran s-a dublat, iar moneda sa s-a depreciat rapid”.

Bessent a mai spus că „campania de presiune maximă” a SUA asupra Iranului, inclusiv blocada porturilor iraniene, perturbă comerțul cu petrol al țării.

„Insula Kharg, principalul terminal de export de petrol al Iranului, se apropie în curând de capacitatea maximă de stocare, ceea ce va forța regimul să reducă producția de petrol”, a spus el.

Bessent a adăugat că acest lucru cauza „o pierdere suplimentară de venituri de aproximativ 170 de milioane de dolari pe zi și provoca daune permanente infrastructurii petroliere a Iranului”.

