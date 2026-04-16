Guvernul deblochează concursurile pentru posturile de predare din învăţământul preuniversitar, dar și a unor posturi din cel superior

Ministerul Educaţiei anunţă că a fost adoptată o ordonanţă prin care se deblochează concursurile de ocupare a posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar şi a promovărilor din instituţiile de învăţământ superior. Astfel, se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul şcolar şi universitar 2026-2027 şi, implicit, pentru continuitate în sistemul de educaţie.

„În şedinţa de Guvern de astăzi, 16 aprilie, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei. Prin aprobarea acestui proiect iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învăţământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar şi a promovărilor din instituţiile de învăţământ superior”, arată Ministerul Educaţiei, joi, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii instituţiei au explicat că, în sistemul de învăţământ preuniversitar, sunt mai multe modalităţi de angajare a personalului didactic de predare: cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului, pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar sau în regim de plata cu ora.

„Necesitatea adoptării acestei ordonanţe de urgenţă este dată de faptul că pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar sau în regim de plata cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor. Prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul şcolar şi universitar 2026-2027 şi, implicit, pentru continuitate în sistemul naţional de educaţie”, au arătat aceştia.

