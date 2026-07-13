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Definitivat 2026: Peste 9.600 de profesori susțin proba scrisă. Programul examenului și calendarul rezultatelor

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Examen definitivat 2026. Foto Getty Images
Examen definitivat 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Proba scrisă se desfășoară în 42 de centre de examen La ce oră începe examenul și ce acte sunt necesare Când se afișează rezultatele și cum pot fi depuse contestațiile

Peste 9.600 de cadre didactice sunt așteptate să participe marți, 14 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare, organizată în toate județele țării. Testarea reprezintă etapa decisivă pentru obținerea dreptului de practică în sistemul preuniversitar și marchează trecerea din statutul de profesor debutant la cel de cadru didactic definitiv. Ministerul Educației a publicat programul probei, condițiile de acces în centrele de examen și calendarul afișării rezultatelor.

Potrivit legislației în vigoare, examenul național pentru definitivare în învățământ poate fi susținut gratuit de cel mult trei ori.

Proba scrisă se desfășoară în 42 de centre de examen

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026, este programată marți, 14 iulie, în cele 42 de centre de examen organizate la nivel național, câte unul în fiecare județ și în municipiul București.

Potrivit Ministerului Educației, dintre cei peste 10.000 de candidați înscriși, sunt așteptați să participe peste 9.600, respectiv cei care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologia examenului.

Pentru a putea susține proba, cadrele didactice trebuie să fi efectuat cel puțin un an de stagiu de predare în specialitate, să fi obținut calificativul „Bine” sau „Foarte bine” în anul școlar în curs și să aibă media minimum 8 la inspecțiile la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, fără note mai mici de 7 la fiecare dintre aceste probe.

La ce oră începe examenul și ce acte sunt necesare

Accesul în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:00, pe baza unui act de identitate valabil. Candidații pot prezenta cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în lipsa acestora, un pașaport aflat în perioada de valabilitate.

Testarea începe la ora 9:00 și are o durată de patru ore. În situații speciale, timpul de lucru poate fi prelungit cu una sau două ore, măsură aplicabilă, de exemplu, candidaților nevăzători, ambliopi sau celor cu anumite deficiențe de vedere ori în alte cazuri prevăzute de metodologie.

Toate sălile în care se desfășoară proba scrisă, precum și spațiile în care funcționează comisiile de examen, de evaluare și de soluționare a contestațiilor sunt monitorizate audio-video.

Când se afișează rezultatele și cum pot fi depuse contestațiile

Primele rezultate vor fi publicate pe 21 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului de definitivat. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, până la ora 20:00, precum și pe 22 iulie, până la ora 12:00. Documentele pot fi transmise și în format electronic, la adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare și afișate în centrele de examen în ziua desfășurării probei scrise.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie, iar validarea acestora prin ordin al ministrului Educației este programată în perioada 30 iulie-18 august 2026.
Pentru promovarea examenului este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8. Cadrele didactice care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și ies din etapa de debut în carieră, putând continua parcursul profesional prin înscrierea la examenele pentru obținerea gradelor didactice.

Lucrările vor fi evaluate în format digital

La fel ca în cazul celorlalte examene naționale, lucrările vor fi evaluate în format digitalizat, în centre organizate la nivel național pe discipline. Sistemul este utilizat la toate examenele naționale începând cu anul 2024, inclusiv la Evaluarea Națională, bacalaureat și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice.

Subiectele pentru cele 106 discipline de examen, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, acolo unde este cazul, precum și baremele de evaluare sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. După încheierea probei, acestea vor fi publicate pe platforma subiecte.edu.ro, la ora 15:00, și vor fi afișate și la avizierele centrelor de examen.

Cele mai multe înscrieri sunt la învățământul preșcolar și primar

Cele mai numeroase candidaturi au fost înregistrate la specializarea educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar în limba română, unde sunt înscriși 2.506 candidați. Urmează învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română, cu 1.902 candidați, educator-puericultor, cu 576 de participanți, psihopedagogia specială, cu 544 de candidați, și educația fizică și sport, unde vor susține examenul 506 profesori.

Editor : C.S.

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