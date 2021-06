Echipa Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București a câștigat concursul național de robotică al Canadei

Quantum Robotics - echipa de robotică a Liceului Teoretic Internațional de Informatică București (ICHB) este echipa cea mai premiată din competiția natională de robotică a Canadei, FIRST Tech Challenge „Canada Cup”. Competiția a avut loc în perioada 5-12 iunie 2021, în mediul online, și au participat cele mai bune 30 de echipe din Canada, Statele Unite ale Americii, România și Germania.

Echipa Quantum Robotics a câștigat următoarele premii: Locul 1 în clasamentul roboților – pentru cel mai bun scor obținut în cadrul jocurilor pe teren; Premiul 2 Inspire – pentru modul de organizare în proiectarea și construirea robotului, fiind o echipa model în promovarea valorilor competiției FTC și o sursă de inspirație pentru toate echipele din competiție, cu un comportament etic atât în teren cât și în afară lui. Pentru obținerea acestui premiu echipa trebuie să fie nominalizată la cât mai multe premii; Premiul 1 Motivate - acordat pentru echipa care reprezintă esența competiției FIRST Tech Challenge (FTC) care prin profesionalism și entuziasm face un efort colectiv pentru a face robotica cunoscută în întreaga comunitate și îi provoacă pe alții să îmbrățișeze cultură FIRST – organizatorul competiției.



Echipa Quantum Robotics a fost înfiițată în anul 2017, de un grup elevi olimpici la diverse materii precum: informatică, matematică, fizică, chimie, robotică, echipă ce iși propunea participarea la competițiile de robotică “First Tech Challenge”. FIRST este recunoscut că fiind cel mai important program de implicare multidisciplinară STEM (știintă, tehnologie, inginerie și matematică) din întreaga lume, având scopul de a oferi liceenilor posibilitatea de a aplică concepte integrate pentru rezolvarea problemelor complexe, dar și de a- și dezvoltă abilitațile de lucru în echipă, precum și dorința de a-i ajută pe ceilalți prin activităti de mentorat și voluntariat.

Echipa își desfășoară activitatea în cadrul laboratorului de robotică din Liceul Internațional de Informatică București, și este coordonată de 2 mentori profesori și 2 asistenți, absolvenți și foști membrii echipa, în prezenți studenți.





Editor : A.P.