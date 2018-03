Liceeni cu idei geniale: EKG-ul portabil, aplicația care previne accidentele feroviare și robotul care manevrează substanțe periculoase

Timpul petrecut în faţa computerului NU dăunează grav sănătăţii, dacă ştii cum să îl valorifici. Ba chiar ar putea salva vieţi! Asta şi-au propus elevii unui liceu de informatică din Bucureşti, care transformă linii de cod în aplicaţii revoluţionare. Cum funcţionează EKG-ul portabil sau aplicaţia care detectează scurgerile de gaze, aflăm chiar de la ei!

Horia, Ricardo, Mihnea, Dimitrie şi Bogdan stau toată ziua în faţa computerului, dar nu ca să se joace sau să dea like-uri pe reţelele de socializare. Sunt un fel de magicieni, care transformă linii de cod în proiecte revoluţionare.

Aplicaţia care previne accidentele feroviare

„În momentul în care bariera este închisă, deci s-a detectat trenul, atunci ne avertizează prin radioul maşinii şi prin telefon”, spune Bogdan Minea, cel care a dezvoltat aplicația.

Sistemul barierelor inteligente este invenţia lui Bogdan. Aceasta blochează toate frecvenţele radio sau aplicaţiile de pe telefon, în apropierea unei treceri de cale ferată. L-au inspirat ambulanţele americane, care fluidizează traficul printr-o tehnologie asemănătoare.

„În momentul în care este nevoie de avertizare, ne întrerupe din activitatea noastră, de exemplu dat mesaje, pentru cinci secunde să fim atenţi în faţă. (...) Este un sistem de protecție atât pentru pasagerii unei mașini și pentru un șofer auto, cât și pentru pietonii care se apropie de o trecere la nivel cu calea ferată. Sunt niște locuri periculoase de pe traseul nostru și cred că ar fi un strat în plus de siguranță”, spune Bogdan.

EKG-ul portabil care trimite SMS în caz de atac de cord

Horia este un adolescent atipic pentru vremurile în care trăim. Este pasionat în acelaşi timp de actorie şi de informatică. În timpul liber, meştereşte în clubul de robotică al liceului şi face voluntariat la Crucea Roşie. Tot acolo i-a venit ideea invenţiei „Save a Loved One Belt”, adică centura care ar putea salva viaţa unei persoane dragi. Pe scurt, un EKG portabil.

Horia Zaharia: Am văzut câţi oameni nu ştiu să acorde primul ajutor şi atunci mi-am dat seama că ar trebui să facem orice ca serviciile de ambulanţă să ajungă mai repede la persoanele care au nevoie. În cazul în care simte un atac de cord, va transmite un mesaj de urgenţă către o persoană pe care am desemnat-o înainte. M-am gândit la mai multe ugrade-uri când cineva trimite un SMS cu un număr de telefon cu un anumit cod el să primească un feedback în timp real pentru că pe un EKG se pot vedea atacurile de cord chiar cu ore înainte, am citit. Deci, ar putea salva vieţi cu o rată de succes destul de mare.

HomeKitSmart este o aplicaţie care transformă orice casă într-una inteligentă

Invenţiile se nasc după ore, la clubul de robotică. Se întâmplă ca micii ingineri să greşească sau să ardă Circuite, dar o iau de la capăt. Este cazul lui Mihnea şi al lui Dimitrie, care au inventat o aplicaţie pentru o casă inteligentă.

Mihnea Visoiu: Trebuie să nu-ţi fie frică să greşeşti, mai ales la început conectam numai în locurile unde nu trebuia şi mereu ardeam ceva.

Dimitrie Costache: Şi, în acelaşi timp, ai nevoie şi de răbdare.

Robotul care poate manevra substanţe periculoase în locul oamenilor

Ricardo este în clasa a cincea, iar roboţii sunt pasiunea lui. Nu cei de jucărie, ci aceia pe care îi construieşte chiar el.

Ricardo Olaru: Am pornit de la ideea de a mă ajuta când sunt bolnav la pat şi apoi am pornit la scară largă şi anume să salveze oameni dintr-o încăpere incendiată, la manevrarea substanţelor chimice.

Robotica şi informatica. Două domenii pe care mulţi le aşează pe acelaşi raft cu chineza. Nu şi puştii care cuceresc concursurile de profil. Pentru ei, limbajul de cod este adevăratul abecedar.

Ricardo Olaru: Mai întâi trebuie să înveţi cel mai important punct, acela de a programa, şi apoi vine ceva mai uşor, cablarea pieselor.

Bogdan Minea: Am învățat să scriu și să citesc pe tastatura calculatorului și mereu am fost foarte interesat de cum funcționează ceea ce folosim de fapt.

Mihnea Visoiu: Din nişte lucruri atât de simple ca un buton poţi să faci lucruri uimitoare. Dacă staţi şi vă ganditi, totul este pur şi simplu oprit sau pornit. Un 1 sau un 0.

Horia Zaharia: Informatica are ramuri în absolut orice.

Dimitrie Costache: În mod sigur, programarea va deveni ca engleza, o limba universală pe care toată lumea va şti în viitor să o folosească.

Invenţii ca ale lui Ricardo, Mihnea sau Bogdan rămân, într-un sistem de educaţie bolnav, doar la stadiul de proiect. Iar copiii care ar putea construi viitorul României aleg să îşi transforme visele în realitate peste hotare.

Horia Zaharia: Consider că afară este un mediu mult mai propice pentru a lucra şi pentru a folosi noutăţile din domeniu. Pe când în ţară aparatura lipseşte, uneori profesorii sunt dezinteresaţi şi trebuie să te zbaţi prea mult singur ca să reuşeşti.