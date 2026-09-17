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Cele mai mari companii străine din România propun un set de priorităţi pentru viitorul program de guvernare

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Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Digitalizarea administraţiei publice „România poate reduce riscul investiţional”

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), organism care reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii străine din România, propune un set de priorităţi pentru viitorul program de guvernare, menite să consolideze competitivitatea României, să crească atractivitatea pentru investiţii şi să susţină dezvoltarea economică pe termen lung, potrivit unui comunicat al organizaţiei.

„Recomandările vizează cinci direcţii considerate esenţiale pentru economie: predictibilitate fiscală şi macroeconomică, o piaţă a energiei funcţională şi competitivă, reglementări mai clare şi o administrare fiscală modernă, atragerea investiţiilor strategice şi o transformare digitală reală a sectorului public”, se menţionează în comunicatul trasmis joi de FIC.

Potrivit FIC, România intră într-o perioadă în care deciziile economice trebuie să fie mai bine coordonate, mai predictibile şi orientate spre rezultate.

„Schimbările fiscale frecvente, costurile ridicate de finanţare, presiunile din energie şi ritmul lent al investiţiilor publice şi private pot afecta capacitatea economiei de a creşte sustenabil”, mai arată sursa citată.

În plan fiscal, FIC recomandă un cadru multianual de consolidare, un calendar anual al modificărilor fiscale şi evitarea măsurilor care afectează investiţiile productive. În sectorul energetic, scăderea preţurilor este esenţială pentru creşterea competitivităţii. Acest obiectiv se bazează pe o piaţă complet funcţională, susţinută de cadre de reglementare coerente, predictibile şi pe termen lung.

Organizaţia susţine accelerarea investiţiilor în capacităţi de producţie, stocare, reţele şi interconexiuni transfrontaliere, alături de instrumente ţintite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, fără a distorsiona mecanismele pieţei.

Digitalizarea administraţiei publice

De asemenea, FIC propune îmbunătăţirea procesului de reglementare prin consultări publice reale, evaluări de impact şi transparenţă decizională.

„Administrarea fiscală ar trebui să folosească mai eficient datele deja disponibile prin sistemele digitale existente, pentru a reduce raportările duplicate şi pentru a direcţiona controalele către zonele cu risc fiscal real”, se mai arată în comunicat.

Pentru atragerea investiţiilor majore, FIC recomandă calendare transparente pentru fonduri europene şi scheme de ajutor de stat, proceduri mai rapide de evaluare şi contractare şi un cadru dedicat proiectelor strategice de peste 200 de milioane de euro, care vizează crearea de noi capacităţi industriale, reducerea deficitului comercial şi creşterea competitivităţii economice pe lanţurile de aprovizionare europene.

„Reformarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior ca punct unic de contact pentru investitori ar putea contribui la o mai bună coordonare între autorităţi şi la creşterea capacităţii României de a concura pentru proiecte industriale importante”, se mai precizează în document.

O altă miză importantă este digitalizarea administraţiei publice, susţin reprezentanţii organizaţiei. Printre măsurile propuse se numără desemnarea unui coordonator unic pentru transformarea digitală a sectorului public, interoperabilitatea sistemelor, aplicarea principiului „once-only” şi dezvoltarea competenţelor digitale şi de inteligenţă artificială în educaţie şi formarea profesională.

„România poate reduce riscul investiţional”

„România are nevoie de mai mult decât măsuri punctuale. Are nevoie de un cadru coerent, predictibil şi orientat spre investiţii. Recomandările FIC sunt o invitaţie la dialog tehnic şi la acţiune coordonată, astfel încât România să devină o economie mai competitivă, mai bine pregătită pentru investiţii şi mai capabilă să transforme oportunităţile disponibile în creştere durabilă”, a declarat Ruxandra Băndilă, director executiv al FIC, citată în comunicat.

FIC precizează că soluţiile propuse au ca obiectiv punerea la dispoziţia decidenţilor publici a expertizei investitorilor privaţi şi a unor recomandări concrete pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti.

„Prin implementarea acestor măsuri, România poate reduce riscul investiţional, poate accelera utilizarea fondurilor europene, poate creşte productivitatea şi poate consolida încrederea mediului de afaceri. FIC îşi exprimă disponibilitatea de a continua dialogul cu autorităţile pentru transformarea acestor recomandări în politici publice aplicabile”, notează reprezentanţii organizaţiei.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii din ţară.

Editor : B.P.

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