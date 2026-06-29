„O transformare nemaivăzută de la revoluția industrială”: De ce produce China mai mulți roboți decât toate celelalte țări la un loc

China a instalat anul trecut mai mulți roboți industriali decât tot restul lumii la un loc și este, de departe, cel mai mare producător de roboți umanoizi la nivel global. Revoluția roboților declanșată de Beijing nu are legătură doar cu modernizarea și eficientizarea procesului de fabricație, ci și cu ieșirea din capcana demografică cu care se confruntă China: din cauza scăderii populației, până la finalul secolului, numărul persoanelor apte de muncă va scădea la doar o treime din cei aproximativ 1 miliard de oameni care fac acum parte din această categorie – un declin ce ar putea împiedica țara să devină cea mai puternică economie a lumii.

În atelierele din centrul Chinei, unde compania Sany produce camioane, zgomotul roboților care presează și vopsesc panourile vehiculelor a înlocuit sunetul conversațiilor dintre muncitori.

Anticipând deficitul de forță de muncă ce va crea mari probleme din cauza îmbătrânirii populației, compania chineză încearcă să automatizeze chiar și faza finală – și cea mai grea – a asamblării autovehiculelor, folosind roboți umanoizi.

„Structura demografică a Chinei se schimbă și populația scade treptat – aceasta este realitatea de necontestat”, a spus Huang Tie, manager general adjunct al Sany Truck Manufacturing.

„Pentru industriile care necesită multă forță de muncă, noi credem că înlocuirea oamenilor cu roboți este inevitabilă”, a mai spus Huang pentru Financial Times.

Roboții umanoizi și alte tipuri de roboți „vor fi următorul motor principal al mașinăriei de export a Chinei în următorii 5-10 ani”. Foto: Profimedia Images

Beijingul consideră că mașinăriile bazate pe inteligența artificială reprezintă cheia ieșirii din capcana demografică. De la liderii Partidului Comunist și până la proprietarii de întreprinderi, peste tot în China există sentimentul că „inteligența artificială întrupată”, așa cum sunt numiți aici roboții controlați de AI, trebuie integrată cât mai repede în cât mai multe activități.

„Nu am văzut o transformare atât de rapidă și de amplă de la revoluția industrială”, a spus Yuhan Zhang, economist principal al Centrului China din cadrul organizației The Conference Board.

China vrea să creeze noi forme de muncă ce necesită colaborarea între oameni și roboți

Indiferent că este vorba de procese industriale complexe, precum controlul calității în fabrici, sau de joburi în sectorul serviciilor de lux, precum prepararea meniurilor în restaurantele cu stele Michelin, toate domeniile de lucru sunt afectate de automatizare.

Președintele chinez Xi Jinping a susținut mereu revoluția roboților, declarând în 2014, la doar doi ani după ce a ajuns la putere: „Nu trebuie doar să ne îmbunătățim roboții, ci trebuie și să cucerim piețele din multe locuri.”

Cel mai nou plan cincinal al Partidului Comunist Chinez cere înființarea unor „noi forme de muncă” ce presupun o colaborare strânsă între oameni și roboți și integrarea „inteligenței întrupate în posturi cu deficit de forță de muncă, medii cu riscuri mari și alte condiții”.

China trebuie acum să gestioneze tranziția de la om la robot. „Cine câștigă și cine pierde rămâne o întrebare deschisă, dar costurile de ajustare vor fi, cel mai probabil, semnificative”, a spus Zhang din partea The Conference Board.

China se confruntă deja cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor și are aproximativ 320 de milioane de lucrători care nu au joburi permanente. Aceștia provin atât din clasa de mijloc, cât și din clasa muncitoare.

Dacă Beijingul va introduce inteligența artificială și roboții în societate prea repede, riscă să lase ambele grupuri fără oportunități bune de muncă.

Președintele chinez Xi Jinping a susținut revoluția roboților încă de când a ajuns la putere. Foto: Profimedia Images

Beijingul și-a propus ca anul acesta să instaleze cel puțin 10.000 de roboți controlați de AI în sectorul comercial

Liu Qiangdong, șeful uneia dintre cele mai mari companii de comerț electronic din China – JD.com – a avertizat că roboții îi vor înlocui „mai devreme sau mai târziu” pe toți cei 700.000 de angajați ai companiei sale, care se ocupă de livrări.

Ritmul în care China a introdus roboții în industrie este impresionant. În perioada 2021-24, numărul de unități robotice instalate în fabrici s-a dublat, ajungând la 2 milioane, mai multe decât în orice altă țară din lume, potrivit Federației Internaționale de Robotică.

În 2020, roboții produși în China reprezentau doar 30% din toate unitățile instalate în fabrici. Până în 2024, procentul a ajuns la 57%. Anul trecut, China avea 166 de roboți industriali pentru fiecare 10.000 de muncitori.

„Accentul pus pe robotică se trage parțial de la realizarea faptului că vor fi din ce în ce mai puțini oameni”, a explicat Bert Hofman, un veteran al Băncii Mondiale care lucrează acum la Universitatea Națională din Singapore.

Prin politicile și subvențiile generoase introduse, Beijingul și-a propus ca anul acesta să instaleze cel puțin 10.000 de roboți controlați de AI în sectorul comercial.

Roboții umanoizi și alte tipuri de roboți „vor fi următorul motor principal al mașinăriei de export a Chinei în următorii 5-10 ani”, au spus economiștii Morgan Stanley într-un raport publicat luna trecută, comparând revoluția roboților din prezent cu cea a mașinilor electrice de acum un deceniu.

90% din cei între 13.000 și 16.000 de roboți umanoizi care au fost exportați anul trecut la nivel global au fost produși în China.

90% din cei între 13.000 și 16.000 de roboți umanoizi care au fost exportați anul trecut la nivel global au fost produși în China. Foto: Profimedia Images

„Sunt tot mai puțini oameni care vor să lucreze în producție, în comparație cu munca la birou”

În ciuda creșterii vânzărilor de roboți umanoizi până la 50.000 de unități anul acesta pe piața internă, unii afaceriști din China încă au semne de întrebare legate de utilitatea lor.

Androizii nu sunt încă „foarte buni la sarcinile care sunt prea ușoare sau prea grele”, a punctat Eric Guo, directorul executiv și fondatorul companiei AI2 Robotics din Shenzen.

Articulațiile lor complexe, mâinile și programele AI scumpe fac ca roboții umanoizi să fie ineficienți la îndeplinirea sarcinilor repetitive, previzibile și ușoare pe care un robot industrial le-ar putea face fără probleme.

Unele dintre spațiile care sunt cel mai greu de gestionat pentru roboții umanoizi sunt apartamentele oamenilor. „Este prea dificil pentru un robot să lucreze” într-un astfel de mediu, potrivit lui Guo.

Totuși, în viitor, androizii vor executa milioane de joburi în fabrici, în special muncile periculoase sau neplăcute. „Sunt tot mai puțini oameni care vor să lucreze în producție, în comparație cu munca la birou”, a spus Guo.

„Marii meseriași vor deveni din ce în ce mai rari, pe măsură ce generațiile mai tinere își doresc tot mai puțin să intre în fabrici ca ucenici”, a spus și Cao Yuran, manager de marketing la Li Gong Industry, companie ce produce roboți umanoizi.

Revoluția roboților afectează într-un ritm rapid și locurile de muncă în sectorul serviciilor, unde politicienii sperau că vor ajunge mulți dintre muncitorii din fabrici care își pierd acum joburile din cauza automatizării.

Introducerea roboților a redus raportul angajați-camere din hoteluri la 0,1. Acest lucru înseamnă că un hotel cu 100 de camere poate funcționa cu doar 10 angajați. În mod normal, raportul este de 30-80 de angajați pentru 100 de camere.

„Sperăm să transformăm hotelurile din afaceri ce necesită multă forță de muncă în întreprinderi bazate pe tehnologie”, a spus Ji Qi, fondatorul grupului Huazhu, unul dintre cei mai mari operatori de hoteluri din China.

Editor : Raul Nețoiu