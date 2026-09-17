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La Film Now, serile de septembrie sunt dedicate suspansului

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Cele mai mari pericole se ascund uneori în cele mai familiare locuri. Un bar din Florida, o sală de tribunal din Buenos Aires, un apartament modern sau un atelier claustrofob de croitorie devin decorul unor povești în care nimic nu este ceea ce pare, iar liniștea este doar o iluzie. Film Now aduce în septembrie pelicule intense, în care eroii sunt puși în fața unor situații-limită și a unor alegeri dificile. Descoperă patru universuri cinematografice diferite, unite de aceeași miză: supraviețuirea, adevărul și curajul de a merge până la capăt.

Duminică, 20 septembrie, de la ora 20:00, Film Now te invită la o porție zdravănă de adrenalină cu remake-ul spectaculos al clasicului din 1989, Clubul de noapte/ROAD HOUSE (2024). Jake Gyllenhaal îl interpretează pe Dalton, un fost luptător UFC (Ultimate Fighting Championship) care acceptă să fie bodyguard într-un bar din exoticele Florida Keys, fără să știe în ce se bagă. O misiune aparent simplă degenerează brusc într-o înfruntare cu lumea interlopă. Dalton descoperă că scandalurile din local nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un plan prin care oameni influenți încearcă să pună mâna pe terenul proprietății. Iar când adversarii se arată tot mai amenințători, acesta este nevoit să apeleze la instinctele și experiența acumulate în ring. Regizat de Doug Liman, lungmetrajul combină aventura, umorul și misterul într-un paradis tropical departe de a fi pașnic. Interesul crește odată cu apariția lui Conor McGregor, faimosul campion MMA (Arte Marțiale Mixte), care își face debutul actoricesc într-un rol dur, imprevizibil și memorabil. Duelul său cu Gyllenhaal amplifică tensiunea unei narațiuni presărate cu urmăriri palpitante și întorsături surprinzătoare.

Luni, 21 septembrie, de la ora 20:00, Film Now difuzează Argentina, 1985 (2022), o confruntare epică de tip David versus Goliat, inspirată din evenimentele reale care i-au avut în prim-plan pe procurorii Julio Strassera și Luis Moreno Ocampo. Într-un climat politic fragil și sub presiunea timpului, cei doi își asumă provocarea de a trimite în judecată nouă dintre reprezentanții de vârf ai regimului opresiv din Argentina, în frunte cu generalul Jorge Rafael Videla, pentru crime împotriva umanității, tortură și dispariții. După ce juriștii experimentați refuză să li se alăture, de teamă că ar putea deveni ținta represaliilor, aceștia își alcătuiesc o echipă atipică din tineri studenți la drept și cercetători. Împreună, străbat toată țara pentru a aduna sute de mărturii cutremurătoare, preschimbând un demers birocratic complex într-o cursă contracronometru. Rezultatul? O victorie fără precedent: pentru prima dată, o instanță civilă pronunță condamnări împotriva unor oficiali ai unei dictaturi militare. Producția redă parcursul unor persoane obișnuite care au avut tăria să opună rezistență unui sistem de neclintit. Cu o prestație remarcabilă a maestrului Ricardo Darín, drama a câștigat Globul de Aur la categoria limbă străină și a fost nominalizată la Oscar pentru Cel mai bun film internațional.

Vineri, 25 septembrie, de la ora 22:00, Film Now propune thriller-ul erotico-psihologic Voyeurii/THE VOYEURS (2021), cu Sydney Sweeney și Justice Smith ca protagoniști. Pippa și Thomas abia s-au mutat în apartamentul visurilor lor când își dau seama că au vedere directă asupra casei cuplului de vizavi. O glumă nevinovată se transformă rapid într-o obsesie scăpată de sub control. Cei doi ajung să spioneze zilnic intimitatea vecinilor, iar limita dintre curiozitate și tentație dispare pe măsură ce ies la iveală minciuni și infidelități. Incapabili să mai rămână doar observatori pasivi, fac pasul riscant de a se amesteca în viața celor de peste drum, declanșând un lanț neprevăzut de consecințe catastrofale. Grație unui joc convingător al lui Sydney Sweeney, scenariul explorează laturile obscure ale atracției și manipulării, ridicând întrebarea până unde se poate ajunge odată ce orice normă morală este încălcată.

Duminică, 27 septembrie, de la ora 21:55, Mark Rylance este vedeta serii pe Film Now în Costumul/THE OUTFIT (2022), o intrigă șlefuită la milimetru. Leonard Burling crea pe vremuri haine pe celebra stradă Savile Row din Londra, însă o tragedie l-a împins spre Chicago, unde conduce un mic atelier dintr-un cartier rău-famat. Singurii clienți care își permit serviciile lui sunt membrii unei familii de gangsteri, care utilizează locația și ca punct secret de întâlnire. Într-o noapte, totul ia o turnură neașteptată când fiul șefului mafiot este împușcat după un conflict cu o bandă rivală, iar omul de încredere al acestuia îl obligă pe Leonard să-i coasă rănile, cu forța. Din acel moment începe un maraton al minții, în care viclenia taie mai adânc decât foarfeca, iar fiecare mișcare greșită poate fi ultima. Graham Moore (premiat cu Oscar pentru The Imitation Game) păstrează rigoarea unei piese de teatru: întreaga acțiune se desfășoară în buticul lui Leonard, un spațiu închis în care aerul pare aproape irespirabil. Mark Rylance este excepțional, dezvăluind treptat noi fațete ale personajului, într-o construcție precisă, asemenea unei confecții impecabile.

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Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

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# Clubul de noapte

ROAD HOUSE/ 2024

Duminică, 20 septembrie, la 20:00

Regia: Doug Liman 

Cu: Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Daniela Melchior, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Lukas Gage, Post Malone

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# Argentina, 1985

ARGENTINA, 1985/ 2022

Luni, 21 septembrie, la 20:00

Regia: Santiago Mitre

Cu: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Gina Mastronicola

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# Voyeurii

THE VOYEURS/ 2021

Vineri, 25 septembrie, la 22:00

Regia: Michael Mohan

Cu: Sydney Sweeney, Ben Hardy, Justice Smith

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# Costumul

THE OUTFIT/ 2022

Duminică, 27 septembrie, la 21:55

Regia: Graham Moore

Cu: Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O'Brien, Johnny Flynn

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Film Now este parte a grupului Digi. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM, Chill FM, DIGI 24 FM.

Editor : A.D.V.

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