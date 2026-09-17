George Simion a participat joi, la Palatul Cotroceni, la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Liderul AUR a transmis că formațiunea își asumă guvernarea și că nu va susține un Executiv din care partidul nu face parte.

AUR: „Nu votăm niciun Guvern din care nu facem parte”

George Simion a afirmat că poziția formațiunii nu s-a schimbat și că AUR i-a prezentat președintelui Nicușor Dan soluțiile sale pentru ieșirea din criza politică.

„AUR își asumă guvernarea. Nimic nu am discutat nou decât ce am spus pe 23 iunie și o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun Guvern din care nu face parte”, a spus Simion.

Liderul AUR a transmis că, în opinia sa, formarea unui nou Guvern nu poate fi făcută fără participarea formațiunii pe care o conduce.

„I-am pus lui Nicuşor Dan soluţiile pe masă şi i-am spus că nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească şi el, şi Sorin Grindeanu şi alţii, din a diaboliza formaţiunea noastră. Poziţia noastră e de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Milioanele de români care-şi pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentaţi în structurile de conducere din România. Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”, a afirmat George Simion.

„Poziția noastră e de neclintit”

Președintele AUR a insistat că partidul nu va renunța la poziția anunțată și că nu va accepta presiuni pentru a susține un Guvern din care formațiunea nu face parte.

„Poziția noastră e de neclintit. Nu ne vindem, nu răspundem la nicio presiune în sensul de a ceda. (...) Singura variantă este un guvern de 4 ani care să conducă România și noi suntem dispuși să fim parte a soluției”, a declarat Simion.

El a susținut că, în cazul în care Parlamentul nu va vota noul Guvern, soluția ar trebui să fie revenirea la urne.

„Este pentru prima oară când România e în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine e vinovatul. Un Guvern trebuie votat sau să nu fie votat de Parlament luni și dacă nu va fi votat trebuie să ajungem la votul românilor și un Parlament care are o largă majoritate parlamentară”, a spus liderul AUR.

„E nevoie de un moment zero, e nevoie de un nou început. AUR e parte a dialogului, AUR va fi parte a soluției, mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali românilor”, a adăugat Simion.

În final, George Simion a reafirmat că AUR este pregătit să își asume guvernarea și a criticat posibilitatea formării unui Executiv condus de un premier tehnocrat.

„AUR își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică sau vom merge în continuare pe anularea alegerii românilor și mergem pe varianta de premier tehnocrat care să nu dea socoteală românilor”, a declarat președintele AUR.

„Corupția endemică” și cazurile Nordis și avionul de la Mykonos

George Simion a vorbit și despre subiectele de corupție pe care AUR le consideră prioritare, menționând cazul Nordis și situația avionului de la Mykonos.

„La fel ieri în Parlamentul României subiectul corupției, cum ar fi Nordis și acest avion de la Mykonos neelucidat, aceste cazuri trebuiau să fie cercetate. Domnul Drulă a lipsit la acest vot și Comisia de anchetă nu își desfășoară activitatea”, a declarat Simion.

„Asta interesează societatea - corupția endemică și am început cu ele și vă spun că sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru că ține AUR departe de guvernare”, a susținut liderul AUR.

„Dacă eram la Vatican stăteau toți în interior și ieșea într-adevăr fum alb”, a declarat George Simion, după consultările de la Cotroceni.

Respingerea proiectului privind impozitarea contractelor part-time

Liderul AUR a criticat modul în care s-au desfășurat miercuri lucrările Parlamentului și a acuzat PSD și PNL că au retras un proiect privind impozitarea contractelor part-time.

„În Parlamentul României ieri trebuia votat ca contractele part time să fie impozitate corect, o inițiativă pe care am susținut-o în comisii, eram gata să o votăm în plen și reparau o nedreptate”, a spus Simion.

„PNL împreună cu inițiatoarea proiectului Raluca Turcan și împreună cu PSD au retras acest proiect de lege care ar fi dat o gură de oxigen românilor care muncesc. Proiectul ar fi permis să menținem antreprenorii români în viață”, a adăugat președintele AUR.

Editor : Ana Petrescu