Live TV

Video Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 17 SEP 2026
Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni, Bucuresti, 17 septembrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
AUR: „Nu votăm niciun Guvern din care nu facem parte” „Poziția noastră e de neclintit” „Corupția endemică” și cazurile Nordis și avionul de la Mykonos Respingerea proiectului privind impozitarea contractelor part-time

George Simion a participat joi, la Palatul Cotroceni, la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Liderul AUR a transmis că formațiunea își asumă guvernarea și că nu va susține un Executiv din care partidul nu face parte.

 

AUR: „Nu votăm niciun Guvern din care nu facem parte”

George Simion a afirmat că poziția formațiunii nu s-a schimbat și că AUR i-a prezentat președintelui Nicușor Dan soluțiile sale pentru ieșirea din criza politică.

„AUR își asumă guvernarea. Nimic nu am discutat nou decât ce am spus pe 23 iunie și o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun Guvern din care nu face parte”, a spus Simion.

Liderul AUR a transmis că, în opinia sa, formarea unui nou Guvern nu poate fi făcută fără participarea formațiunii pe care o conduce.

„I-am pus lui Nicuşor Dan soluţiile pe masă şi i-am spus că nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească şi el, şi Sorin Grindeanu şi alţii, din a diaboliza formaţiunea noastră. Poziţia noastră e de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda. Milioanele de români care-şi pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentaţi în structurile de conducere din România. Parcă trăim un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiţei”, a afirmat George Simion.

„Poziția noastră e de neclintit”

Președintele AUR a insistat că partidul nu va renunța la poziția anunțată și că nu va accepta presiuni pentru a susține un Guvern din care formațiunea nu face parte.

„Poziția noastră e de neclintit. Nu ne vindem, nu răspundem la nicio presiune în sensul de a ceda. (...) Singura variantă este un guvern de 4 ani care să conducă România și noi suntem dispuși să fim parte a soluției”, a declarat Simion.

El a susținut că, în cazul în care Parlamentul nu va vota noul Guvern, soluția ar trebui să fie revenirea la urne.

„Este pentru prima oară când România e în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine e vinovatul. Un Guvern trebuie votat sau să nu fie votat de Parlament luni și dacă nu va fi votat trebuie să ajungem la votul românilor și un Parlament care are o largă majoritate parlamentară”, a spus liderul AUR.

„E nevoie de un moment zero, e nevoie de un nou început. AUR e parte a dialogului, AUR va fi parte a soluției, mergem pe calea pe care am început, rămânând loiali românilor”, a adăugat Simion.

În final, George Simion a reafirmat că AUR este pregătit să își asume guvernarea și a criticat posibilitatea formării unui Executiv condus de un premier tehnocrat.

„AUR își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică sau vom merge în continuare pe anularea alegerii românilor și mergem pe varianta de premier tehnocrat care să nu dea socoteală românilor”, a declarat președintele AUR.

„Corupția endemică” și cazurile Nordis și avionul de la Mykonos

George Simion a vorbit și despre subiectele de corupție pe care AUR le consideră prioritare, menționând cazul Nordis și situația avionului de la Mykonos.

„La fel ieri în Parlamentul României subiectul corupției, cum ar fi Nordis și acest avion de la Mykonos neelucidat, aceste cazuri trebuiau să fie cercetate. Domnul Drulă a lipsit la acest vot și Comisia de anchetă nu își desfășoară activitatea”, a declarat Simion.

„Asta interesează societatea - corupția endemică și am început cu ele și vă spun că sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru că ține AUR departe de guvernare”, a susținut liderul AUR.

„Dacă eram la Vatican stăteau toți în interior și ieșea într-adevăr fum alb”, a declarat George Simion, după consultările de la Cotroceni.

Respingerea proiectului privind impozitarea contractelor part-time

Liderul AUR a criticat modul în care s-au desfășurat miercuri lucrările Parlamentului și a acuzat PSD și PNL că au retras un proiect privind impozitarea contractelor part-time.

„În Parlamentul României ieri trebuia votat ca contractele part time să fie impozitate corect, o inițiativă pe care am susținut-o în comisii, eram gata să o votăm în plen și reparau o nedreptate”, a spus Simion.

„PNL împreună cu inițiatoarea proiectului Raluca Turcan și împreună cu PSD au retras acest proiect de lege care ar fi dat o gură de oxigen românilor care muncesc. Proiectul ar fi permis să menținem antreprenorii români în viață”, a adăugat președintele AUR.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0840824555
1
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
Corveta Soobrazitelni
3
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Digi Sport
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan george simion consultari cotroceni
George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac: „Următoarea întrebare, vă rog”
dragos benea psd bacau
Lider PSD, în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Eu n-aș considera AUR un partid extremist”
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: „Să punem capăt situației de provizorat, generată de decizia iresponsabilă a PSD”
Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Peiu, despre economia României înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Pierdem cam 2,3 miliarde de euro pe lună”
Gavel and scale of justice
Înalta Curte s-ar putea pronunţa azi în procesul cu Guvernul privind restanţele salariale de un miliard de euro ale magistraţilor
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Palatul Cotroceni: AUR și PSD s-au oferit, pe rând, să...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_USR_066_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: Suntem dispuși să discutăm o altă nominalizare dacă...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu către Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni...
2 MAI - ILUSTRATIE - LITORAL - 19 IUL 2025
Faleza din Tuzla revine în domeniul public al statului după 11 ani de...
Ultimele știri
Tucker Carlson îl acuză pe Trump că a ordonat mușamalizarea dosarelor Epstein: ce s-ar ascunde în spatele deciziei
Imagini virale. Un hoț surprins în flagrant, întâmpinat cu jucării de golden retrieverul familiei. Ofițerii din SUA, primiți la fel
Cele mai mari companii străine din România propun un set de priorităţi pentru viitorul program de guvernare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Palatul Buckingham, reacție fără precedent după acuzațiile contelui Spencer despre Diana: „Durerea poate...
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
Adevărul
Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită...
Pro FM
Rivalitatea dintre Prince și Michael Jackson. Diferența majoră care îi împiedica să colaboreze. Dezvăluirile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kevin Costner, pozat cu o femeie cu 31 de ani mai tânără. Cine e blonda alături de care actorul alimentează...
Adevarul
Alegerile legislative, un „test de rezistență" pentru regimul lui Putin. „Rusia nu poate continua așa încă...
Newsweek
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”