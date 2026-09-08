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Robotul umanoid care ar putea deveni ajutor în casă și „însoțitor” al oamenilor a intrat în producție de serie în China

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Un robot capable de marcher, parler et se déplacer comme un humain a été dévoilé par l'entreprise chinoise Xpeng
Robotul umanoid IRON, dezvoltat de compania chineză Xpeng. Foto: Profimedia
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Din articol
Robotul de 1,73 metri și 65 de kilograme Cum funcționează „creierul” robotului IRON Primele livrări către clienți sunt programate pentru 2027

Robotul umanoid IRON, dezvoltat de compania chineză Xpeng, a intrat în producție de serie. Acoperit cu un material care imită pielea și capabil să se deplaseze și să îndeplinească sarcini în mod autonom, robotul ar putea fi folosit în viitor inclusiv pentru activități casnice, scrie Live Science.

Reprezentanții Xpeng afirmă că IRON va fi primul robot umanoid din lume care va putea coborî singur de pe linia de producție. Compania îl va fabrica în unitățile sale existente, însă nu a precizat câte exemplare intenționează să construiască.

Robotul a devenit viral anul trecut, după ce reprezentanții companiei i-au tăiat învelișul pe scenă pentru a demonstra că în interior nu se afla un om.

Robotul de 1,73 metri și 65 de kilograme

IRON este acoperit cu un material textil care imită pielea și va fi disponibil în versiuni cu diferite conformații corporale, inclusiv masculine și feminine. Modelele au o înălțime de aproximativ 1,73 metri și cântăresc 65 de kilograme.

Prototipul avea 82 de grade de libertate a mișcării la nivelul întregului corp, dintre care 22 pentru fiecare mână. Versiunea destinată producției are 76 de grade de libertate, inclusiv 21 pentru fiecare mână.

Robotul se poate deplasa cu o viteză de până la aproximativ doi metri pe secundă, comparabilă cu cea a unui om care merge foarte repede.

În cadrul târgului de tehnologie IFA 2026, desfășurat la Berlin în perioada 4–8 septembrie, reprezentanții Xpeng au declarat pentru Live Science că astfel de roboți ar putea fi folosiți în viitor în locuințe, pentru activități precum curățenia sau împăturirea hainelor.

Compania compară apariția roboților umanoizi cu ascensiunea telefoanelor inteligente de la mijlocul anilor 2000 și estimează că aceștia s-ar putea răspândi într-un ritm asemănător în următorii ani.

IRON dispune și de o funcție de încărcare autonomă. Atunci când bateria este aproape descărcată, robotul poate identifica o stație specială de încărcare și se poate conecta singur la aceasta.

Cum funcționează „creierul” robotului IRON

Xpeng prezintă IRON drept primul robot umanoid avansat și de uz general din lume. Potrivit companiei, acesta poate primi instrucțiuni, își poate planifica acțiunile, se poate orienta în mediul înconjurător și poate evita obstacolele fără să învețe prin încercări repetate.

În loc să dezvolte un sistem separat de inteligență artificială pentru robot, compania a folosit același „model al lumii” pe care îl utilizează pentru vehiculele sale electrice dotate cu inteligență artificială și pentru prototipurile de mașini zburătoare.

Una dintre principalele dificultăți în dezvoltarea roboților este complexitatea și imprevizibilitatea mediului real. Sistemele de inteligență artificială pot avea probleme atunci când trebuie să se deplaseze și să manipuleze obiecte în spații necontrolate. Cercetătorii dezvoltă, prin urmare, modele care le permit roboților să înțeleagă mai bine mediul și să își planifice acțiunile în avans.

Xpeng nu a dezvăluit detalii despre tehnologia proprietară care controlează IRON, dar a precizat că robotul folosește trei tipuri de modele care funcționează împreună.

Un sistem de tip vedere-limbaj-acțiune combină percepția vizuală, înțelegerea limbajului natural și controlul mișcărilor. Un al doilea model asociază interpretarea imaginilor cu procesarea textului, iar cel de-al treilea îi permite robotului, potrivit companiei, să analizeze și să îndeplinească sarcinile primite.

IRON este echipat cu trei cipuri Turing AI, care oferă împreună o putere de procesare de 2.250 de trilioane de operațiuni pe secundă. Robotul poate rula local un model de inteligență artificială echivalent cu Llama 3.2, lansat de Meta în 2024, fără să fie conectat la internet.

Prin comparație, cele mai multe laptopuri noi capabile să execute sarcini simple de inteligență artificială direct pe dispozitiv au o putere de procesare de aproximativ 50 de trilioane de operațiuni pe secundă.

Primele livrări către clienți sunt programate pentru 2027

„Ne propunem să construim un nou tip de robot, cu capacități complete de generalizare, care să poată deveni cu adevărat parte din viața de zi cu zi, să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor și, în cele din urmă, să le devină însoțitor”, a declarat He Xiaopeng, președintele și directorul general al Xpeng.

Compania va instala inițial roboții în propriile showroomuri și campusuri tehnologice, unde va continua să testeze noi întrebuințări. Livrările către clienții comerciali ar urma să înceapă în 2027, pentru activități precum relațiile cu publicul și organizarea de tururi ghidate. Roboții vor fi utilizați mai întâi în China, iar ulterior ar urma să ajungă și în alte țări.

IRON nu este singurul robot umanoid intrat în producție de serie. Printre concurenți se numără Figure 03, dezvoltat de compania americană Figure AI, și robotul chinez AGIBOT, a cărui producție a ajuns la 15.000 de exemplare în luna iunie.

Robotul Optimus dezvoltat de Tesla se află încă în etapa de asamblare în fabrică, iar lansarea sa a fost amânată de patru ori începând din 2022.

Editor : Ș.A.

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