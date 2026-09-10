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Ce pedeapsă a primit tânărul din București care a atacat un livrator din Bangladesh, pe motiv că este un „invadator”

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Cosmin Tudoran, tanarul care s-a filmat in timp ce agresa un livrator din Bangadesh, este adus sub escorta politiei la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2. Foto. Inquam Photos / Octav Ganea
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Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, pe motiv că este un „invadator”, a fost condamnat joi în primă instanţă de Judecătoria Sectorului 2 la o pedeapsă cu suspendare.

Tudoran a primit 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi 6 luni închisoare pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, iar prin contopire şi adăugarea unui spor a rezultat 1 an şi 8 luni închisoare, dar cu suspendarea pedepsei.

El va trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul DGASPC Sector 2 sau Sector 3 pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, având de achitat livratorului daune morale de 3.000 de euro.

În plus, tânărul va urma un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări, urmând să fie asistat de un medic specialist la alcătuirea planului terapeutic.

Decizia poate fi atacată cu apel.

Cosmin Tudoran este acuzat de două infracţiuni:

* lovire sau alte violenţe - constând în aceea că, la data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul ţării, tânărul a exercitat acte de violenţă fizică asupra unui livrator originar din Bangladesh, lovind-ul cu pumnul în zona feţei. Victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale;

* utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe - constând în aceea că, la data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, Cosmin Tudoran a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă.

Pe 26 august 2025, Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte "invadator" şi căruia îi cere să plece din România.

La câteva secunde după agresiune, Cosmin Tudoran este pus la pământ şi imobilizat de un poliţist aflat în timpul liber, Andrei Jianu - agent la Secţia 7.

"Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?", îl întreba tânărul pe poliţist, după ce a fost pus la pământ.

Tot atunci, livratorul din Bangladesh i-a spus agentului că vrea să cheme poliţia.

"Eu sunt poliţia", i-a răspuns poliţistul, replică devenită virală în spaţiul public.

Editor : A.P.

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