Video Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989

revolutie timisoara
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Lecție pe viu despre istoria recentă, la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii bazată pe traseul Revoluției din 1989. Luni, 15 decembrie 2025, s-au împlinit 36 de ani de la momentul care a aprins scânteia Revoluției anticomuniste.

Zeci de liceeni din Timișoara au pornit în căutarea poveștilor ascunse din spatele evenimentelor din decembrie 1989, sub forma unei vânători de comori.

„După ce ați primit toate informațiile de la Vic, mergeți la punctul zero al Revoluției de la Timișoara. Știți unde e. E aici în zona Maria, peste liniile de tramvai. Aici trebuie să identificați clădirea reprezentativă pentru începerea Revoluției de la Timișoara”, se arăta în instrucțiunile primite de elevi.

Fiecare echipă a avut de respectat reguli stricte: fără informații de pe internet.

„Ca însoțitor, trebuie să nu îi pierd din vedere și să îi urmăresc peste tot, să mă asigur că sunt în siguranță, e cel mai important lucru. Și să nu intervin în sarcinile pe care le au de rezolvat”, spune Adina Nasta, profesoară la Liceul „Vlad Țepeș” din Timișoara.

Rând pe rând, elevii au marcat locurile-cheie din oraș pentru revoluția de acum 36 de ani. Istoria a ieșit astfel din manuale și a fost trăită de liceeni.

„E o metodă foarte bună de a învăța, este prin joacă și exact prin jocul ăsta, concursul ăsta ne ajută pe noi să învățăm lucruri cu care, cu siguranță, vom rămâne toată viața”, e de părere o elevă.

„Când am auzit de concursul acesta, am spus că o să fie sigur o aventură care o să ne placă și o să ne bucurăm foarte mult!”, a completat altcineva.

„Mi se pare foarte interesant ca noi, generația noastră, să poată să retrăiască, practic, traseul și pașii pe care ei i-au făcut acum 36 de ani”, a constatat o elevă.

„Revoluția a fost un moment foarte important, pe care ar trebui toată lumea să îl cunoască”, a concluzionat un alt adolescent.

Aventura liceenilor s-a încheiat în Piața Victoriei, unde Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism.

