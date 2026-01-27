Live TV

Liberalul Marilen Pirtea explică de ce casa în care locuiește nu apare în declarația de avere. Imobilul a fost ținta unui jaf

Marilen pirtea
Marilen Pirtea. Foto: Inquam Photos/ Cornel Putan

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul Marilen Pirtea, membru în Biroul Executiv al PNL, explică într-o postare pe Facebook de ce imobilul în care locuieşte şi care a fost ţinta unui jaf nu figurează în declaraţia sa de avere. El relatează că există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului, însă până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.

„Din păcate, un eveniment neplăcut – spargerea imobilului în care locuiesc – a fost folosit pentru a construi suspiciuni artificiale şi insinuări fără bază. Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparţine şi, tocmai de aceea, nu figurează în declaraţia mea de avere”, scrie Pirtea.

El subliniază că „este un fapt simplu, verificabil şi perfect legal”.

„Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, precizează rectorul Universităţii de Vest, al cărui nume a fost vehiculat pentru preluarea portofoliului Educaţiei.

Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost atacate de hoţi, care au reuşit să plece cu aproape jumătate de milion de euro. Printre păgubiţi se află rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, dar şi manageri de spitale.

