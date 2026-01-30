Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 ianuarie

Data publicării:
Digi 24_2026_01_30_07_27_43
Din articol
1969 - Ultimul concert The Beatles 1649 - Rege decapitat 1835 - Tentativă de asasinat

1969 - Ultimul concert The Beatles

Legendara trupă The Beatles cânta împreună pentru ultima oară. Cei patru membri ai formației au concertat pe terasa unei clădiri din Londra. A durat 42 de minute.

Concertul improvizat și neanunțat a fost întrerupt de poliția londoneză, care a fost alertată de zgomot. Muzica The Beatles răsuna în tot centrul Londrei.

Foarte mulți oameni care erau în zonă au căutat locuri de unde să-i vadă mai bine pe Beatles. Nimeni nu știa, nici măcar formația, că va fi ultimul concert al trupei.

1649 - Rege decapitat

Are loc prima și ultima execuție a unui rege englez. Chales I, rege al Angliei, Scoției și Irlandei este decapitat după ce este găsit vinovat de trădarea poporului.

Parlamentul de la Londra, care se răsculase împotriva regelui, a dat sentința. A fost concluzia sângeroasă a războiului civil englez. Monarhia a fost și ea eliminată.

Dar noul regim, în frunte cu Oliver Cromwell, nu a rezistat multă vreme. În 1660, fiul lui Charles I, Charles II, a luat tronul tatălui său înapoi și a restaurat monarhia.

1835 - Tentativă de asasinat

Președintele SUA, Andrew Jackson, pleca din clădirea Congresului din Washington. Din public ieșea un bărbat care a îndreptat un pistol spre el. Însă arma nu a tras.

Oamenii din jur l-au luat la băiate pe atacator. Și Jackson l-a lovit cu bastonul. Agresorul era un zugrav englez pe care îl chema Richard Lawrence. A fost arestat.

A fost prima tentativă de asasinat care a vizat un președinte al SUA. Agresorul nu a stat după gratii, ci la un spital de psihiatrie. S-a dovedit că nu avea discernământ.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
4
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_01_29_06_56_37
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 29 ianuarie
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 ianuarie
Digi 24_2026_01_27_06_56_31
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie
Digi 24_2026_01_26_06_45_01
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 ianuarie
Screenshot 2026-01-25 091439
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se...
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel...
Gold, silver and Palladium bullion in small bars
Ce se întâmplă cu aurul și argintul: Cum au ajuns metalele prețioase...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
„Adevărații câștigători”. James Stavridis, fost SACEUR, explică cum...
Ultimele știri
Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25. Imagini spectaculoase surprinse de o cameră de bord
Cum se anunță vremea până în martie. Estimări meteo pentru ultima lună de iarnă
Trump amenință că retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada şi vorbește de tarife de 50%. Măsura ar lovi și flota SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN