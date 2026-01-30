1969 - Ultimul concert The Beatles

Legendara trupă The Beatles cânta împreună pentru ultima oară. Cei patru membri ai formației au concertat pe terasa unei clădiri din Londra. A durat 42 de minute.

Concertul improvizat și neanunțat a fost întrerupt de poliția londoneză, care a fost alertată de zgomot. Muzica The Beatles răsuna în tot centrul Londrei.

Foarte mulți oameni care erau în zonă au căutat locuri de unde să-i vadă mai bine pe Beatles. Nimeni nu știa, nici măcar formația, că va fi ultimul concert al trupei.

1649 - Rege decapitat

Are loc prima și ultima execuție a unui rege englez. Chales I, rege al Angliei, Scoției și Irlandei este decapitat după ce este găsit vinovat de trădarea poporului.

Parlamentul de la Londra, care se răsculase împotriva regelui, a dat sentința. A fost concluzia sângeroasă a războiului civil englez. Monarhia a fost și ea eliminată.

Dar noul regim, în frunte cu Oliver Cromwell, nu a rezistat multă vreme. În 1660, fiul lui Charles I, Charles II, a luat tronul tatălui său înapoi și a restaurat monarhia.

1835 - Tentativă de asasinat

Președintele SUA, Andrew Jackson, pleca din clădirea Congresului din Washington. Din public ieșea un bărbat care a îndreptat un pistol spre el. Însă arma nu a tras.

Oamenii din jur l-au luat la băiate pe atacator. Și Jackson l-a lovit cu bastonul. Agresorul era un zugrav englez pe care îl chema Richard Lawrence. A fost arestat.

A fost prima tentativă de asasinat care a vizat un președinte al SUA. Agresorul nu a stat după gratii, ci la un spital de psihiatrie. S-a dovedit că nu avea discernământ.

Editor : B.E.