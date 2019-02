Când ora de fizică devine o poveste cu un profesor pentru viitor: Liliana Grigoriu

Liliana Grigoriu este un profesor care îşi adaptează stilul de predare în funcţie de abilitatile elevilor. Cu cei de clasa a şasea, face lecţii de fizică distractivă, ca să nu le piardă atenţia şi îi învaţă cum să gândească logic. Cu cei care se pregătesc de examene, lucrează separat și se asigură că vor intra unde îşi doresc. Şi, în tot acest timp, este prietena elevilor care simt nevoia să îşi deschidă sufletul în faţa ei.

- Ce observi că se întâmplă?

- Că a ieşit un spaţiu vid şi a intrat apa.

- Ei, chiar vid nu este, dar presiunea este mică acolo şi presiunea apasă asupra suprafeţei apei din vas şi împinge şi determină ridicarea apei în interiorul tubului.

Aşa ar trebui să arate o oră de fizică, dacă programa s-ar concentra pe abilităţile elevilor şi nu pe cunoştinţele acumulate. În România anului 2019, însă, exerciţiile practice nu prea îşi fac loc prin materia sufocată de informaţii. Informaţii seci, care umplu table întregi şi pe care copiii trebuie să le reproducă. Doar aşa pot lua o notă bună la Bacalaureat şi, ulterior, la admiterea la facultate. În nebuloasa sistemului românesc de învăţământ, Liliana Grigoriu încearcă să facă lucrurile altfel, să dea sens materiei pe care o predă.

Liliana Grigoriu, profesoară de fizică: Eu mă folosesc foarte mult de nişte filmuleţe. Îmi sunt de foarte mare ajutor pentru că după ce am selectat materia, pot să prezint acel material care în cinci minute sintetizează tot ce am făcut eu.

- Ai două plăci de sticlă şi pui între cele două o picătură de apă sau de ulei şi încerci să le desfaci, aşa. Ai putea desface cele două bucăţi de sticlă trăgând aşa de ele?

- Nu.

- Dar cum ai încerca să le desfaci?

- Să le dau într-o parte, că se creează vid.

- Ei, nu se creează chiar vid, dar ideea este că mişcarea pe care o faci nu o să fie pe direcţia asta, o să fie pe direcţie perpendiculară. Mai târziu o să învăţăm că asta înseamnă că am păcălit cumva forţele de tensiune superficială.

Neajunsurile unei programe axate pe „bifat cruciulițe”

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Eşti obligat să parcurgi o anumită materie, să faci nişte probleme. Ceea ce poţi să faci este să completezi ora cu nişte lucruri care sunt de interes pentru ei, adică să le presari cu foarte multe exemple din viaţa de zi cu zi, asta îi aduce mai aproape de ceea ce ei simt, palpează.

În laboratorul de fizică, lumea se dezvăluie mai clară în faţa elevilor. Formulele, teoria şi problemele din clasă îşi găsesc, în sfârşit, o explicaţie. Iar dacă eşti în clasa a şasea şi reuşeşti să înţelegi echilibrul unui sistem doar cu ajutorul a două furculiţe, un dop şi o scobitoare, cu siguranţă vei veni cu drag la şcoală.

Tudor – elev: Orele de fizică mi se par în primul rând foarte uşoare.

George – elev: Sunt foarte distractive, deoarece doamna, la fiecare sfârşit de oră, ne mai face câte un experiment să înţelegem fizica mult mai uşor decât am învăţa teoreme, formule.

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Partea experimentală este foarte importantă şi foarte atractivă pentru ei. Din păcate, cerinţele legate de laborator sunt minime. Poate cel care merge la olimpiadă are nevoie mai mult de laborator, dar pe un copil care merge la un examen de admitere, unde pune cruciuliţe, bifează răspunsuri, programa cu laboratorul nu îl ajută foarte tare.

În ultima oră din semestru, profesoara le-a cerut elevilor să se joace cu noţiunile studiate la ore. Au lucrat în echipă, s-au documentat şi au demonstrat fenomene fizice, fără presiunea notelor şi a testelor.

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Ce mi-ar plăcea ar fi să pună întrebări, dar ei nu sunt foarte obişnuiţi, le e teamă. Dar le-am spus că odată ce pui o întrebare, chiar dacă ea poate să fie destul de stupidă, chiar dacă nu are o bază reală, chiar dacă nu e bine conectată cu materia, ea poate să fie un punct de plecare şi dea acolo noi putem să perfectăm nişte lucruri care probabil nu s-au înţeles.

Voia să se facă arhitect, dar și-a schimbat opțiunea de dragul profesoarei de fizică

Profesorul ar trebui să fie o figură de referinţă în viaţa unui elev, iar Liliana Grigoriu este un astfel de dascăl. Ştie cum să le capteze atenţia copiilor, este atentă la nevoile lor şi le este aproape. De altfel, a ajuns la catedră tocmai datorită unui astfel de profesor.

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Mi-ar fi plăcut să fac arhitectură. Dar, în clasa a noua, la dirigenţie am avut o doamnă profesoară de fizică, o doamnă pe care am stimat-o foarte mult, pe care am adorat-o şi care mi-a schimbat cumva perspectiva asupra fizicii.

Bianca – elevă: Ora de fizică e o poveste. De cum intri, e de ajuns să o vezi pe doamna şi începe ca un basm. Aş putea să spun că este un soi de medicament pentru suflet.

Răzvan – elev: Vorbeşte şi despre multe alte lucruri la clasă, despre artă, cinematografie, oarecum combinate cu fizica.

Bianca – elevă: De exemplu, ne spune istoria unui anumit om de ştiinţă înainte de a ne spune exact ce vom face cu aceste informaţii.

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Când le dau o temă, mă gândesc dacă fetele mele ar fi avut aşa o temă, ar fi avut timpul necesar să o facă? Pentru că eu vedeam ce lucrează acasă, era volumul de lucru foarte mare. Şi atunci încerc cumva să îmi dozez ceea ce le dau de lucru astfel încât să nu fie împovărătoare temele astea.

Beatrice: Doamna profesoară este mai mult decât o doamnă profesoară, este prietena mea pot să spun. Nu numai prietena mea, prietena noastră.

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Cineva mă întreba cum trebuie să fii ca să vrei să fii profesor. Şi eu i-am spus să nu fii răzbunător, să nu te gândeşti în fiecare moment să îl terorizezi pe elev, să fii autoritară cu forţă.

Liliana Grigoriu spune că este norocoasă că predă într-un liceu cu profesori care îi seamănă. La Colegiul "Unirea" din Focşani, curiozitatea, ambiţia şi perseverenţa sunt cuvinte de ordine, iar elevii ajung să se autodepăşească. Profesori şi elevi, împreună, merg împotriva curentului din şcoala românească şi caută metode noi de învăţare, care să le deschidă orizonturile şi să îi pregătească pentru viitor.

Liliana Grigoriu - profesoară de fizică: Eu deocamdată aici am senzaţia că încă fac şcoală şi că fac bine şcoală. Este într-un sens corect.

