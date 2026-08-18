Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale, a declarat că cetățenilor care au părăsit Rusia ar trebui să li se interzică participarea la alegeri. Ea a făcut această declarație la postul de radio „Komsomolskaya Pravda”, răspunzând la o întrebare privind participarea „agenților străini” la alegeri și organizarea votului în țările pe care autoritățile ruse le consideră „neprietenoase”.

„Consider că cel care a părăsit țara a trădat — să plece. Dar aceasta este poziția mea. <...> Știți, vor veni noi legiuitori, să modifice ei legislația”, a spus Pamfilova. De asemenea, ea consideră că organele de aplicare a legii dispun de suficiente mijloace pentru a identifica categoria de cetățeni cărora li se va putea retrage, în viitor, dreptul de a decide soarta Rusiei.

CEC a recomandat ambasadorilor ruși din statele „neprietenoase” să se adreseze autorităților din aceste țări pentru a afla dacă pot asigura desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor. Pamfilova a mai declarat că, în străinătate, s-ar putea mobiliza „publicul care a fugit din țară”. Ea a adăugat că, deocamdată, Federația Rusă are cea mai liberală legislație în materie de vot în străinătate.

Legislația privind agenții străini este în vigoare în Rusia din 2012. În 2017, statutul de „agent străin” a fost extins la mass-media străină, iar din 2020 a început să se aplice și persoanelor fizice. Agenții străini trebuie să-și marcheze materialele, să prezinte rapoarte și să respecte alte restricții. Încălcarea acestor cerințe atrage după sine răspundere administrativă și penală.

Declarația lui Pamfilova a fost făcută pe fondul pregătirilor pentru alegerile în Duma de Stat din cea de-a noua legislatură, unde au fost împiedicate încercările de a alege un partid anti-război. Pe 17 august, Curtea Supremă a respins apelul partidului „Yabloko” și a menținut în vigoare decizia de anulare a înregistrării listei sale federale. Pe 18 august, CEC a exclus partidul „Yabloko” de pe buletinul de vot federal. Motivul invocat pentru excludere ar fi fost încălcarea legislației privind proprietatea intelectuală și drepturile de autor în elaborarea materialelor de campanie, precum și primirea de fonduri de către „Yabloko” din surse străine. Partidul „Yabloko” a calificat aceste acuzații drept nefondate. Președintele partidului, Nikolai Rybakov, a declarat că finanțarea campaniei s-a desfășurat în conformitate cu legea, iar operațiunile au fost controlate de bancă și de CEC. Alegerile pentru deputații Dumei de Stat din cea de-a noua legislatură vor avea loc în perioada 18–20 septembrie 2026.

Editor : A.R.