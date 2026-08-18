Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat marți după decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii ANI și avertizează că „vendetele politice” pot pune în pericol banii europeni și credibilitatea României. „Azi este el. Mâine poate fi altcineva”, spune Bolojan despre cazul lui Dominic Fritz.

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a precizat că decizia CCR este obligatorie, însă efectele acesteia pot fi discutate. El susține că reacția sa nu ține de funcțiile ocupate de Dominic Fritz, ci de principiile care ar trebui aplicate în mod egal.

„Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei. Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm. Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?”, a scris premierul interimar.

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Bolojan critică în continuare folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție sau pentru confruntări politice și atrage atenția inclusiv asupra riscului unei noi condamnări a României la CEDO.

„La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine. Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică. E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”, a adăugat acesta.

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„Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”

Premierul interimar așteaptă motivarea Curții Constituționale și o soluție prin care declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor să poată fi publicate. Parlamentul trebuie să pună legea în acord cu decizia CCR astfel încât aceasta să poată intra în vigoare până la 31 august, termen legat de îndeplinirea jalonului din PNRR.

„Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate. Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”, a transmis Bolojan.

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Editor : A.D.