Proiectul privind uniformele școlare obligatorii a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede introducerea obligativităţii uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar. S-au înregistrat 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” şi 4 abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.

Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligaţia să se prezinte la cursuri în uniformă şcolară, conform regulamentului unităţii de învăţământ preuniversitar.

Modelele, standardele tehnice şi elementele componente ale uniformelor şcolare se stabilesc de Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor.

Unitatea de învăţământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepţia ecusonului care conţine denumirea unităţii de învăţământ.

Pentru achiziţia uniformelor se acordă gratuitate sau subvenţii, iar cheltuielile pot fi finanţate din fonduri alocate din bugetele Consiliilor judeţene, locale, precum şi din fonduri externe nerambursabile. Gratuităţile sau subvenţiile se vor acorda în funcţie de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai multe de trei copii.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut proiectul, subliniind că ţinuta şcolară "nu este despre ultima apariţie în materie de modă, nici despre etalarea posibilităţilor materiale ale părinţilor".

"La şcoală elevii trebuie să se concentreze pe educaţie, pe ceea ce pot face ei şi nu pe hainele pe care şi le permit părinţii. Ţinuta şcolară nu este despre modă, este despre echitate, despre respect şi, nu în ultimul rând, despre siguranţă. Şcoala trebuie să fie locul în care diferenţele sociale să conteze cât mai puţin cu putinţă, iar educaţia să conteze cel mai mult. Legea prevede ca ţinutele şcolare să nu fie impuse identic în toate unităţile de învăţământ. Fiecare comunitate şcolară îşi poate stabili propriul model. (...) Uniforma şcolară să ştiţi că nu va fi o povară pentru familie sărace pentru că dăm posibilitatea autorităţilor locale să susţină familiile cu venituri mici. (...) Va face şcoala mai sigură şi mai demnă pentru fiecare elev. Ţinuta şcolară că nu trebuie să fie şi nu va fi un simbol al constrângerii, din contră, va fi un simbol al apartenenţei, al mândriei, al respectului şi, nu în ultimul rând, al şanselor egale", a adăugat Zamfir.

Potrivit senatoarei PSD Alexandra Presură, proiectul este "extrem" de important pentru modul în care va evolua şcoala românească. "Deşi pare că vorbim doar despre haine, de fapt este vorba de modul în care copiii noştri, elevii din învăţământul de stat se simt şi se raportează la şcoală. Este o lege a echităţii. În multe comunităţi, diferenţele dintre copii ajung să fie vizibile înainte ca aceştia să aibă ocazia să arate ceea ce sunt şi ceea ce îi defineşte cu adevărat: munca, talentul şi rezultatul lor", a explicat ea.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a transmis, la rândul său, că uniforma şcolară obligatorie va fi "un plus", menţionând că proiectul este plagiat după unul iniţiat de partidul său.

"Într-adevăr uniforma şcolară obligatorie va fi un plus, o valoare adăugată copiilor. (...) În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, fiindcă ştim foarte bine povara la care sunt supuşi, în primul rând, părinţii cu costurile pe care le au diversele haine şi accesorii. Din perspectiva incluziunii sociale, acest simbol de uniformă este un simbol de apartenenţă şi trebuie să fie şi un simbol al mândriei că acel elev este parte a respectivului colegiu sau şcoală", a spus Vlahu.

Senatorul USR Ştefan Pălărie a afirmat, pe de altă parte, că este o "glumă ridicolă" ideea că uniforma adaugă ceva la performanţă.

"Nu ştiu ce e mai grav: nostalgia ceauşistă a iniţiatorilor pentru acest proiect de lege sau faptul că ignoră total domeniul de învăţământ, problemele şi priorităţile acestuia. După şcoala de gândire a iniţiatorilor, uniforma rezolvă performanţa. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsaţi acasă pantofii cu talpă roşie şi anumite ceasuri. Suntem îmbrăcaţi cu toţii la fel, nu mai este bullying aici şi ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta. Evident că e o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanţă", a declarat Pălărie.

Potrivit acestuia, legea este "doar un populism ieftin".

"Astăzi orice şcoală din România doreşte să introducă uniforma, să introducă un cod de vestimentaţie, un cod de culori sau să folosească emblema şcolii sau a liceului pe piept sau pe umăr, o poate face printr-o simplă decizia Consiliului de administraţie şi, după aceea, prin introducerea sa în regulament. (...) Nu e nevoie de o nouă lege. Dar, care este problema, de fapt, în spate? Discutăm despre marea afacere a uniformelor, (...) discutăm despre bani. Schema de subvenţionare şi de gratuitate (...) pe un calcul de simulare ne arată că discutăm cel mai probabil de peste 1,2 miliarde lei plătite de către statul român pentru aceste uniforme obligatorii. Un elev desculţ, flămând şi fără învăţământ remedial va fi, după 1,2 miliarde de lei cheltuiţi de statul român, tot flămând, tot desculţ, tot fără învăţământ remedial, dar îmbrăcat în uniformă. (...) Învăţământului chel din România îi mai trebuia tichie de mărgăritar", a indicat Ştefan Pălărie.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu proiectul iniţiat de PSD, iar Camera Deputaţilor este decizională.

Editor : A.P.