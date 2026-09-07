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Video Uniformă școlară obligatorie pentru a combate fenomenul de „bullying”. Ce prevede proiectul de lege depus de PSD

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uniforme scolare
Foto: captură Digi24
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Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie, dacă este adoptat un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel, pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat.

Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii în rândul tuturor elevilor, inclusiv cei de gimnaziu și liceu. 

Inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele între elevi și ar conduce la combaterea fenomenului de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Legiuitorii susțin că diferențele socio-economice sunt foarte vizibile, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată sau se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. 

Uniformele ar fi susținute de stat, din bugetele consiliilor județene, locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni. 

Inițiativa vine după o consultare cu conducerea școlilor, părinții și elevii, susțin parlamentarii. 

Inițiatorii mai fac trimitere și la țări europeni care au revenit la uniforme obligatorii sau care au continuat această tradiție, precum Franța și Marea Britanie. 

Proiectul a fost depus la Senat de PSD și a fost dezbătut în unele comisii de specialitate. 

Editor : A.C.

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