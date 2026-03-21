Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la logică. Structura examenului și criteriile de evaluare

Elevii de clasa a XII-a care susțin proba de logică la Bacalaureatul 2026 au la dispoziție modele oficiale de subiecte, menite să ofere o imagine clară asupra structurii probei și a competențelor evaluate. Acestea sunt un reper important în pregătirea pentru examen și vizează înțelegerea conceptelor, aplicarea regulilor logice și formularea unor raționamente corecte.

Modelele oficiale de subiecte reprezintă un instrument util pentru îmbunătățirea capacității de analiză, identificarea punctelor slabe și eficientizarea procesului de învățare.

Cine susține proba la logică

Proba la logică, argumentare și comunicare este susținută de elevii de la profilul umanist (filiera teoretică), precum și de cei din filiera tehnologică și din cea vocațională, cu excepția profilului militar. Aceasta face parte din proba la alegere a profilului și a specializării.

Cum sunt structurate subiectele la logică

Conform modelului oficial, proba scrisă la logică este alcătuită din trei subiecte distincte, fiecare vizând evaluarea unor competențe specifice. Toate cerințele sunt obligatorii, iar durata examenului este de trei ore.

Primul subiect (30 de puncte) include itemi de tip grilă, cu un singur răspuns corect, care verifică noțiuni fundamentale din logică, precum tipurile de termeni, propozițiile categorice sau formele de inferență. În aceeași secțiune sunt incluse și exerciții aplicative, care presupun reprezentarea relațiilor logice prin diagrame sau evaluarea valorii de adevăr a unor enunțuri.

Al doilea subiect (30 de puncte) este centrat pe lucrul cu propoziții logice și transformarea acestora. Elevii trebuie să utilizeze atât limbajul formal, cât și exprimarea în limbaj natural, aplicând corect operații precum conversiunea sau obversiunea și stabilind raporturi logice între propoziții.

Al treilea subiect (30 de puncte) vizează raționamentele și argumentarea. Cerințele presupun construirea și verificarea silogismelor, analiza validității acestora, precum și evaluarea unor definiții sau enunțuri din punct de vedere logic.

