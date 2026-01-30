Simulare Evaluarea Națională 2026: Examenele încep în martie. Calendarul complet al probelor scrise

Elevii de clasa a VIII-a vor susține, din 16 martie, probele scrise la limba și literatura română și matematică, precum și, după caz, la limba maternă, în cadrul simulării Evaluării Naționale 2026 - un exercițiu important pentru verificarea nivelului de pregătire înainte de examenul final. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie.

Evaluarea Națională este un examen destinat elevilor de gimnaziu, prin care sunt evaluate competențele dobândite pe parcursul anilor de studiu și care reprezintă un criteriu esențial pentru admiterea la liceu. Examenul se desfășoară într-o singură sesiune și este gratuit pentru toți candidații, indiferent dacă provin din învățământul de stat sau privat.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică - probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Calendar complet pentru Evaluarea Națională

8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;

1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);

2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

La Evaluarea Națională 2026, vizualizarea lucrărilor este permisă după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor, respectiv pe 1 iulie. Elevii pot vedea lucrările corectate pentru a înțelege modul de evaluare și punctajul acordat, fără ca acest demers să implice automat formularea unei contestații.

În cazul elevilor minori, vizualizarea se face obligatoriu în prezența unui părinte sau a unui reprezentant legal, la datele și în condițiile stabilite de centrele de examen. Procedura are scop informativ și contribuie la creșterea transparenței procesului de evaluare.

Evaluarea Națională 2026: Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor la examene se desfășoară în etape distincte. Pentru simularea Evaluării Naționale 2026, rezultatele inițiale vor fi comunicate pe 30 martie 2026, fiecare elev fiind identificat printr-un cod unic. Listele afișate includ codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media și, după caz, mențiunile „absent” sau „eliminat din examen”.

În ceea ce privește Evaluarea Națională 2026 propriu-zisă, probele scrise se vor desfășura în perioada stabilită de Ministerul Educației, iar rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, urmate de vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026.

Listele vor fi afișate atât la avizierele centrelor de examen și pe site-urile școlilor, cât și pe pagina oficială a Ministerului Educației, asigurând transparență și acces egal tuturor candidaților.

Reguli și restricții pentru elevi în sala de examen

La Evaluarea Națională, candidații trebuie să respecte reguli stricte privind desfășurarea probelor scrise. Elevilor le este interzis să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare, acestea urmând să fie depozitate în spațiile special amenajate, stabilite de comisia centrului de examen.

Refuzul de a lăsa obiectele personale în locul indicat atrage neadmiterea în examen.

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul fiecărui centru. De asemenea, este strict interzisă deținerea, în sala de examen sau asupra elevilor, a oricăror materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor - inclusiv cărți, culegeri, notițe sau lucrări ale altor elevi - precum și a telefoanelor mobile, căștilor audio ori a altor dispozitive electronice de comunicare sau calcul. Încălcarea acestor reguli este considerată fraudă sau tentativă de fraudă și se sancționează cu eliminarea din probă și acordarea notei 1 la lucrarea scrisă.

