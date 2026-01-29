Live TV

Video Peste 1.600 de bătăi între elevi într-un an școlar în România. Profesorii avertizează: violența a scăpat de sub control

Data publicării:
two boys fighting and being filmed by another one
Fenomenul violenței crește, în timp ce profesorii spun că părinții sunt primii care ar trebui să observe comportamentul agresiv al copiilor. Foto Profimedia
Din articol
Date oficiale în anul școlar 2024-2025

Fenomenul violenței în școli este în creștere, iar incidentele urmează adesea un tipar similar: o scânteie de agresivitate generează reacții în lanț. În anul școlar 2024-2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în școlile din România, dintre care 1.660 au fost loviri sau alte agresiuni. Elevii recunosc că este greu să nu răspundă cu violență atunci când se simt atacați. Profesorii atrag atenția că părinții trebuie să observe semnele timpurii ale comportamentului agresiv, înainte ca situațiile să scape de sub control.

O să începem prin a spune infracțiunea de lovire sau alte violențe, așa se numește. A lovi cu pumnul, palma, piciorul, cu un corp dur. Vorbim de tras de păr, băgatul mâinii în gât, sucitul mâinii la spate, pus piedică, acestea intră tot la această infracțiune”, le-a explicat o polițistă elevilor.

Unii elevi mărturisesc că au fost martori ai conflictelor între colegi.

Am văzut conflicte de-a lungul timpului, atât în școală, cât și în afara școlii. Întotdeauna domnii profesori au intervenit. Consider este ceva obișnuit la noi în școli și nu doar în școli, și în afara școlii,” a povestit o elevă.

Am avut câteva dăți în care am văzut – nu am asistat eu direct – alte conflicte care au avut loc în școală. De fiecare dată când s-a întâmplat, profesorii sau chiar copiii au încercat să aplaneze situația. Conflictele între elevi pornesc, cel mai des, de la faptul că unii sunt clasați mai sus pe scara socială, din câte am observat eu până acum,” a mărturisit alt elev.

Am mai avut colegi din liceu care au venit să îmi spună prin ce trec, mă refer la injurii sau cuvinte urâte care le-au fost adresate,” a adăugat un alt elev.

Date oficiale în anul școlar 2024-2025

  • 1.873 de cazuri de violență fizică în școli la nivel național, dintre care 1.660 au fost loviri sau alte agresiuni.
  • 1.676 de infracțiuni comise în interiorul școlilor, 197 în proximitatea acestora.
  • 1.340 de incidente în mediul urban, 533 în mediul rural.
  • 105 cazuri implicând port sau folosire de obiecte periculoase, precum cuțite, sprayuri lacrimogene sau bâte.

Cifrele nu includ conflictele aplanate de profesori, astfel că numărul real ar putea fi mult mai mare.

Profesorii spun că un comportament violent nu apare brusc, iar semnele timpurii sunt greu de observat.

Semnele timpurii, atât pe care părinții le pot observa, cât și profesorii, sunt destul de greu de identificat la început, pentru că, mai întâi de toate, copilul tinde să se închidă. Dacă nu comunică, devine interiorizat, stă mult în camera lui – dacă vorbim de părinți –, nu mai participă la activitățile zilnice din casă, ceea ce este un semn de atenționare. Cel mai important lucru pe care ne dorim să-l înțeleagă toată lumea este că școala, noi, profesorii, suntem cei care venim întotdeauna să adăugăm plus-valoare educației generale pe care copilul o începe de acasă,” a explicat Anca Liță, director adjunct.

În unele situații, polițiștii au descoperit conflictele după ce protagoniștii sau martorii au postat imagini pe rețelele sociale.

Se întâmplă să ne autosesizăm după ce găsim pe rețelele sociale diferite acțiuni sau activități ale copiilor. Sunt filmulețe, sunt poze, sunt imagini – după care ne autosesizăm și intervenim”, a declarat Ionuț Harbuz, șeful Biroului Siguranța Școlară Ilfov.

Există riscul ca astfel de conflicte să degenereze în tragedii. În peste 100 de cazuri, au fost implicate obiecte periculoase, precum cuțite, sprayuri lacrimogene sau bâte.

 

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Digi Sport
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elevi care ridica mana la ora
Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană
Cursuri online
Cursuri online miercuri din cauza ninsorilor: peste 2.000 de elevi afectați în trei județe
Vacanța de schi 2026. Foto Getty Images
Vacanță pentru toți elevii în februarie: Când sunt programate zilele libere în fiecare județ din țară
cursuri suspendate
Mii de elevi vor face cursuri online din cauza vremii. Mai multe școli își suspendă activitatea
elevi in clasa
Școli închise și cursuri online în prima zi de școală din 2026, din cauza vremii
Recomandările redacţiei
Marcel Ciolacu
Eximbank spune că a avertizat guvernele că statul riscă să piardă...
Donald Trump
Donald Trump ia în considerare un nou atac major asupra Iranului...
avocata adriana georgescu selfie
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL Sector 1, surprinsă când...
Ilustratie Rusia vs Europa
Dezinformare și sabotaj: războiul hibrid al Rusiei slăbește coeziunea...
Ultimele știri
Care mai sunt timpii de așteptare pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. „Periodic se formează cozi, șoferii claxonează în semn de protest”
CGMB a respins scumpirea biletelor STB. Primarul Ciprian Ciucu: „ANAF-ul va opera sistemul de transport public în București”
Reacția Chinei după ce SUA au menționat că obiectivul Americii este „descurajarea prin forţă” a Beijingului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Interdicția de la Australian Open care a scos-o din minți pe Aryna Sabalenka. ”Sper să-și reconsidere această...
Adevărul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Paul Dano, reacție după ce Quentin Tarantino l-a numit un actor „slab”: „Am fost recunoscător că lumea a...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Este infim. Exemple concrete. Ce formulă de calcul se aplică?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Haos într-o bancă din New York. O căprioară a spart geamul și a dat buzna în interiorul clădirii, provocând...
Film Now
Decolteu până la abdomen, zâmbet cuceritor, frumusețe fără vârstă. Halle Berry face 60 de ani la vară, dar...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN