Sindicaliștii din Educație vorbesc de constrângeri pentru organizarea Evaluării Naționale și îndeamnă la boicotarea simulării Bacului

Federaţiile sindicale din Educaţie reclamă „manevre disperate” şi „constrângeri” din partea unor persoane cu funcţii de conducere pentru organizarea simulării la Evaluarea Naţională pentru clasa a opta şi îndeamnă profesorii să boicoteze simularea Bacalaureatului, programată săptămâna viitoare. Probele la simularea EN s-au desfăşurat, săptămâna aceasta, în peste 97% dintre şcoli.

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” afirmă, miercuri, într-un comunicat de presă comun, că Guvernul continuă să ignore revendicările angajaţilor.

„Ne aflăm la finalul perioadei destinate simulărilor simulărilor pentru Evaluarea Naţională, un moment care a demonstrat, încă o dată, că forţa noastră stă în unitate şi în curajul de a ne apăra demnitatea. Motivul principal pentru care am recurs la protestul de a nu participa la aceste simulări este clar pentru noi toţi: Guvernul continuă să ne ignore revendicările. Nu putem accepta la nesfârşit ca educaţia să funcţioneze doar pe baza sacrificiului şi a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice! Din păcate, aceste zile ne-au arătat şi o altă faţă a sistemului, una a constrângerilor şi a managementului prin frică. Am asistat la manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcţii de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii. Aceste măsuri nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorinţa de a «petici» lipsa profesorilor şi de a masca în faţa opiniei publice amploarea reală a protestului nostru”, se arată în comunicat.

Sindicaliştii susţin că semnăturile pentru declanşarea acestei forme de protest reprezintă „un act de responsabilitate faţă de profesie” şi „un semnal de alarmă pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu îl mai poate ignora”.

„O menţiune specială şi o profundă apreciere se îndreaptă către profesorii din şcolile în care simularea nu s-a ţinut deloc. Unitatea de care aţi dat dovadă este un exemplu pentru noi toţi. Atunci când o cancelarie este unită, nicio presiune nu poate sparge solidaritatea. Vă mulţumim pentru verticalitate”, adaugă ei.

Federaţiile sindicatelor din educaţie îndeamnă la continuarea protestelor săptămâna viitoare, la simularea probelor pentru Bacalaureat.

„Dragi colegi, lupta noastră nu trebuie să se oprească aici! Săptămâna viitoare urmează simulările pentru Examenul de bacalaureat, un nou test al hotărârii noastre. Facem un apel la toţi colegii profesori, membri de sindicat, care ar trebui să fie implicaţi în aceste simulări: rămâneţi uniţi şi fermi pe poziţii! Nu cedaţi în faţa intimidărilor! Nu vă lăsaţi dezbinaţi! Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câştigă prin luptă şi solidaritate. Fiţi alături unii de ceilalţi, comunicaţi orice formă de abuz către liderii de sindicat şi amintiţi-vă că forţa stă în unitate”, transmit acestea.

Sindicaliştii din Educaţie susţin că protestul nu este „împotriva” elevilor, ci „împotriva măsurilor care distrug şcoala românească”, enumerând clasele supraaglomerate, lipsa investiţiilor şi tăierile de fonduri.

„Înţelegem pe deplin îngrijorarea dumneavoastră şi regretăm disconfortul resimţit de elevii care nu au putut susţine simularea Evaluării Naţionale. Vă asigurăm că acest demers sindical nu este îndreptat împotriva copiilor. Luptăm pentru finanţarea corectă a şcolii româneşti şi ne dorim să fiţi alături de noi. Nemulţumirile domniilor voastre trebuie să se îndrepte către Guvernul României, care a luat măsurile anti-educaţie, nicidecum către profesori, care luptă şi pentru ca sistemul de educaţie să fie performant pentru toţi elevii. Atât timp cât profesorii sunt umiliţi de guvernanţi, alături de noi vor avea de suferit şi elevii!”, le transmit sindicaliştii părinţilor.

Simularea Evaluării Naţionale pentru clasa a opta s-a desfăşurat, în această săptămână, în peste 97% dintre şcoli. 127 de şcoli nu au organizat simularea, ca urmare a boicotului profesorilor.

