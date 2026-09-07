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Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea instalarea unui guvern în următoarele două săptămâni (surse)

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Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Săptămâna aceasta Nicușor Dan ar putea rosti a treia propunere de prim ministru, spun surse oficiale. Președintele a discutat cu liderii politici în această perioadă. Ar fi a treia încercare a președintelui, la 4 luni după demiterea guvernului Bolojan. 

Surse apropiate de Administrația Prezidențială spun că săptămâna aceasta ar putea avea loc consultări oficiale între președinte și liderii partidelor, precum și anunțul privind nominalizarea premierului. 

În același timp, Nicușor Dan și-ar dori ca noul guvern să fie instalat până la finalul lunii, în contextul evaluării agenției de rating S&P care urmează. Aceasta ar urma să anunțe dacă România rămâne pe lista de încredere pentru investitorii străini. 

Surse apropiate de conducerea PSD spun că social-democrații și-ar dori ca până pe 20 septembrie să fie tranșată problema guvernului, după negocierile oficiale ale președintelui.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă, luni, când va face o nouă nominalizare de premier, el arătând că aceste patru luni sunt un „eşec pentru toată lumea”. Şeful statului a mai spus că politica este o artă a compromisului care nu compromite. 

PNL și PSD nu mai vor împreună la guvernare. Liberalii anunță că nu vor vota un Guvern din care să facă parte social-democrații, în timp ce PSD se declară pregătit să își asume funcția de premier. Totul vine în contextul în care președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe numele viitorului șef al Palatului Victoria. 

Editor : A.C.

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