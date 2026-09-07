Cristian Deliorga, judecător CCR, Victor Ponta, Florin Manole - pe lista pasagerilor care au zburat cu un avion privat în Grecia

Un judecător CCR, Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, un senator UDMR, István-Loránt Antal, președintele Camerei de Comerț și Industrii, dar și oameni de afaceri controversați au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie, dezvăluie PressOne. O parte din ei - printre care Cristian Deliorga și președintele Camerei de Comerț și Industrii - au zburat împreună și la Nisa, cu câteva zile înainte, tot cu un avion privat. Reacțiile celor care au zburat cu avionul privat au variat de la a spune că a fost un „eveniment privat” (Cristian Deliorga), până la „Nu îmi amintesc - ce să fac? Sunt în vârstă” (Victor Ponta).

Pe 3 iulie 2026, o aeronavă de tip Challenger 300, operată de Toyo și cu o capacitate de nouă locuri, a decolat de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” spre Nisa, pe Coasta de Azur.

Potrivit PressOne, printre pasageri se aflau Cristian Deliorga, judecător CCR, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrii (CCIR), și omul de afaceri constănțean Florin Cârstocea, alături de familiile lor.

Cristian Deliorga a recunoscut pentru publicația DeFapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia.

„Am fost la un eveniment privat și nu pot să fac alte comentarii. Deci, am fost la un eveniment privat! Da, am fost cu familia”, a declarat judecătorul CCR pentru DeFapt.

Cinci zile mai târziu, pe 8 iulie, un alt avion privat al companiei Toyo Aviation, cu 13 persoane la bord, a decolat de pe aeroportul Băneasa spre insula grecească Mykonos. Conform informațiilor deținute de PressOne, la bordul avionului Embraer Legacy 600 se aflau:

Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale;

Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța;

Petre-Florin Manole, ministrul Muncii în funcție;

Victor Ponta, deputat și fost prim-ministru;

István-Loránt Antal, senator UDMR;

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR);

Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al CCIR și fost ministru al Transporturilor;

Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București;

Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, condamnat definitiv pentru trafic de influență

Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban și director comercial al companiei de stat Oil Terminal;

Ion Virgil Lixandru, om de afaceri din Constanța, fost consilier local;

Florin Cârstocea, om de afaceri din din Constanța.

Senatorul UDMR István-Loránt Antal a confirmat pentru PressOne că a zburat în Mykonos pe 8 iulie și a precizat că în avion s-au mai aflat Victor Ponta și afaceristul Florin Cârstocea.

Acesta din urmă a precizat pentru publicația menționată că zborul a fost achitat de Camera de Comerț și Industrie a României, care s-ar fi ocupat și de organizarea deplasării prilejuite de „o întâlnire bilaterală” la care s-au discutat probleme legate de activitatea camerelor de comerț.

În schimb, Victor Ponta, care a solicitat PressOne să-i trimită întrebări în scris, a răspuns că nu își mai aduce aminte: „Nu îmi amintesc - ce să fac? Sunt în vârstă”.

La fel ca Ponta, și fostul ministru al Muncii Florin Manole a cerut întrebări în scris, dar nu a mai răspuns.

Citiți investigația integral pe PressOne.

Editor : B.P.