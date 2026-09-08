Minciunile militarilor și percepțiile exagerate ale lui Vladimir Putin cu privire la succesele armatei sale îl determină să se piardă în „fantezii militare” care nu corespund situației reale, se arată într-un raport recent al Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW). Experții explică fără menajamente modul în care liderul de la Kremlin folosește „o situație fictivă de pe câmpul de luptă, pe care o numește «realități»”, pentru a-și întări poziția în negocierile privind o soluționare pașnică, pe care SUA și Ucraina încearcă să le reia.

La ritmul actual de avansare, trupele ruse vor putea cuceri restul de 19% din regiunea Donetsk abia pe 2 octombrie 2032, adică „la puțin peste un an după următoarele alegeri pentru Duma de Stat, care vor avea loc probabil în septembrie 2031”, a calculat ISW. Sau la mai mult de 10 ani și 7 luni de când Putin a declanșat un război care, ca durată, a depășit deja Marele Război Patriotic și Primul Război Mondial.

În luna august, trupele ruse avansau în Donbas cu o viteză de 2,36 km² pe zi, iar pe întregul teatru de operațiuni – cu 2,91 km². „Minciunile și profanarea din partea comandanților de la multe niveluri probabil că întăresc convingerea lui Putin că trupele vor putea atinge obiectivele stabilite de el în regiunea Donetsk până la sfârșitul anului 2026 și că, prin urmare, nu este nevoie să facă niciun compromis” în cadrul negocierilor, concluzionează ISW.

Pe baza rapoartelor comandanților militari, Putin crede că va putea cuceri restul regiunii Donetsk până la sfârșitul anului, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată de Kremlin, înainte ca Steve Whitcoff și Jared Kushner să sosească sâmbătă la Moscova. Până atunci, potrivit acestuia, „nu pare posibil să se ajungă la un acord privind linia frontului”, pe care trupele ar putea fi oprite și s-ar putea negocia un acord de pace.

După întâlnirea cu emisarii lui Donald Trump, consilierul lui Putin, Iurii Ușakov, a declarat că șeful său le-a prezentat o evaluare cuprinzătoare a „succeselor semnificative” ale Rusiei pe linia frontului și le-a vorbit despre „avansarea reală și de succes” a armatei sale. ISW este categoric în comentariul său:

Aceasta este o afirmație exagerată, care nu corespunde realității… Fanteziile militare ale lui Putin nu au, ca și până acum, nimic în comun cu realitatea — cu capacitățile defensive ale Ucrainei, cu capacitățile ofensive reduse ale Rusiei însăși, precum și cu distanțele mari și relieful complex al terenului pe care trupele ruse vor trebui să-l străbată pentru a atinge obiectivul strategic al lui Putin în această regiune.

Conducerea militară îl dezinformează în mod sistematic cu privire la situația de pe linia frontului, în special „din cauza unei culturi a minciunii înrădăcinate în forțele armate”, susține ISW. Generalii prezintă în mod regulat „rapoarte frumoase”, exagerând succesele și raportând avansarea trupelor acolo unde acest lucru nu s-a întâmplat.

Bloggerii „Z” povestesc, de asemenea, despre capturarea localităților „pe credit” – când o astfel de localitate este înregistrată ca „eliberată” (poate că au reușit să trimită acolo câțiva soldați pentru a obține o fotografie cu un steag rus pretins arborat), deși, în realitate, aceasta rămâne sub controlul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Extrapolând ritmul actual de avansare al trupelor ruse pentru a estima când vor putea ajunge la granițele regiunii Donetsk, ISW precizează: „Dacă vor reuși vreodată să o cucerească”. Putin a stabilit deja de cel puțin 15 ori termenul până la care acest lucru ar trebui să se întâmple. În primăvară, el a asigurat, tot pe baza rapoartelor comandamentului militar superior, că Donbasul va fi cucerit până în toamnă. Nici acest plan nu a fost îndeplinit.

Avansul armatei de ocupație în acest an s-a blocat practic. Iar în aprilie, mai și august, aceasta a pierdut mai mult teritoriu decât a cucerit, dacă se iau în considerare contraofensivele trupelor ucrainene.

Editor : A.R.