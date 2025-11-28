Live TV

Vacanța de iarnă 2025-2026: Câte zile libere au elevii și profesorii în decembrie. Când începe al treilea modul de cursuri

Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de Crăciun 2025-2026: elevii au 19 zile de repaus Calendarul anului școlar 2025 -2026

Elevii din învățământul preuniversitar se vor bucura de cea mai lungă vacanță din anul educațional 2025-2026. Conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, perioada de repaus va fi între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, oferind 19 zile libere consecutive atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Al treilea modul de învățare va începe joi, 8 ianuarie 2026.

Anul școlar 2025-2026 este organizat în cinci module de învățare, fiecare fiind urmat de o vacanță, însumând un total de 36 de săptămâni de cursuri.

Vacanța de Crăciun 2025-2026: elevii au 19 zile de repaus

Elevii vor intra în vacanța de Crăciun sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, oferind aproape trei săptămâni de pauză înainte de reluarea programului școlar.

Vacanța acoperă și sărbătorile legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie), iar durata totală de 19 zile calendaristice o transformă în cea mai lungă pauză din anul școlar 2025-2026.

Cursurile celui de-al treilea modul vor începe joi, 8 ianuarie 2026, marcând revenirea elevilor la programul normal de școală.

Intervalul de cursuri din al treilea modul școlar este: de joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ.

Vacanța de schi din februarie 2026

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

Cum se împarte vacanța de schi în 2026, în funcție de județ:

  • În perioada 09-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;
  • În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;
  • În perioada 23 februarie - 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu. (Sursa: Ministerul Educației)

Calendarul anului școlar 2025 -2026

Intervale de cursuri care vor urma:

  • De joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;
  • De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • De miercuri, 15 aprilie 2026 - până vineri, 19 iunie 2026.

Vacanțele din anul educațional 2025-2026 care vor urma:

  • Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;
  • Vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

