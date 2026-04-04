Efect neașteptat la pompă. Un lanț de benzinării din România vinde motorina premium la un preț mai mic decât standard. Eugenia Gusilov, expert în Energie a explicat la Digi24 care ar putea fi motivele.

În ultimele 2 zile, carburanții s-au scumpit cu aproximativ 0,30 lei, astfel că măsura anunțată de reducerea accizei la carburanță cu 0,36 lei începând de luni a fost practic anulată de aceste scumpiri. În plus, o situație mai neobișnuită este aceea în care motorina premium a ajuns să coste mai puțin decât motorina standard, din cauza plafonării adaosului comercial la nivelul anului trecut, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Un lanț de benzinării vinde motorina standard cu 10,51 lei, în timp ce motorina premium, care teoretic ar trebui să fie mai scumpă, se vinde cu 9,84 lei.

Dincolo de aceste scumpiri galopante ale sortimentelor de carburanți, în Uniunea Europeană se discută deja de măsuri care ar putea fi luate în perioada următoare pentru a combate o eventuală penurie pe fondul acestui șoc energetic generat de războiul din Orientul Mijlociu.

Două posibile explicații

„Este o situație neobișnuită, care are două posibile explicații. Una este comercială și alta este tehnică. Cea comercială ar fi că, foarte posibil, șoferii români, care sunt foarte sensibili la preț, chiar și cei care înainte de aceste scumpiri pe care le-am văzut cumpărau motorină de calitate superioară, să se fi reorientat către motorina mai ieftină. Și atunci, prin cererea mai mare pe motorina mai ieftină, asta s-a vândut mai mult și poate într-o anumită benzinărie sau un anumit lanț de benzinării să epuizeze mai repede stocurile de motorină ieftină. Și atunci se reflectă acest preț, un deficit, de pildă, în aprovizionarea unei anumite benzinării sau unei companii. Pe de altă parte, e posibil ca aceeași companie să fi rămas cu stocuri mai mari de motorină premium. Deci, practic, și atunci, de ce să rămâi cu motorina premium? Vii cu această reducere ca să stimulezi șoferul să cumpere și motorina premium”, spune Eugenia Gusilov, expert în Energie.

„Deci, asta este explicația comercială. Iar explicația tehnică ține de faptul că atât benzina, cât și motorina sunt produse perisabile, ele nu pot fi ținute la infinit. De pildă, pe partea de motorină, în mod normal, durata este de 6-12 luni. La benzină 3-6 luni, sigur că poți să pui aditivi, poți să mai tratezi cu anumite substanțe, care să-i prelungească valabilitatea”, explică aceasta.

Pentru că șoferii s-au reorientat și au cumpărat, e decizia economică pe care o face fiecare, zice nu bag motorină premium, lasă, cumpăr motorină standard de data asta și atunci e posibil ca respectiva benzinărie să fi rămas cu cea premium.

„Să nu avem așteptări foarte mari de la ieftinirea care ar trebui să vină săptămâna viitoare”

Eugenia Gusilov a subliniat faptul că reducerea prețului la carburanți anunțată de Guvern s-ar putea să nu fie simțită deloc, pentru că în ultimele zile motorina s-a scumpit cu 30 de bani. „S-ar putea să fie total neutralizată. Deci, eu zic să nu avem așteptări foarte mari de la ieftinirea care ar trebui să vină săptămâna viitoare. Este o ieftinire nesemnificativă. Este cosmetică”, a conchis experta în Energie.

