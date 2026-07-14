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Exclusiv UDMR nu e de acord cu alegerile anticipate. Lorand Turos: „Ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă”

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VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos, a declarat, marți, la Digi24, că „alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă”. El a explicat că un guvern interimar și un parlament dizolvat ar lăsa România fără puteri legislative. Cât despre scenariul alegerilor anticipate, „acestea nu ar rezolva problema majorităților din Parlament”, mai spune reprezentantul maghiar.

„Din momentul în care Parlamentul se dizolvă, nu mai există Parlament, nu mai avem putere legislativă trei luni de zile. Nu avem guvern și parlament. Ar fi o vulnerabilitate nemaiîntâlnită, nu doar politic, ci și economic. Și din punctul de vedere al securității acestei țări, ne-am vulnerabiliza extraordinar de mult. 

Părerea noastră e că trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Nu putem să ne dăm bătuți în fața acestei situații și trebuie să fim responsabili. 

Dacă ne uităm la orice sondaj, nici PSD, nici PNL, USR, UDMR nu va obține o majoritate pentru a forma un guvern. Deci n-am rezolva această problemă”, susține Lorand Turos.

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Editor : A.C.

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