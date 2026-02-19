Raed Arafat explică de ce mesajul RO-ALERT pentru ninsori a fost transmis la 4:20 dimineața

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat a explicat de ce mesajul RO-ALERT transmis la ora 4:20 dimineața pentru Codul roșu de ninsori nu putea fi amânat și a subliniat ă alertele sunt esențiale pentru siguranța celor expuși riscurilor, iar sunetul standard al mesajelor nu poate fi modificat în prezent.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris Raed Arafat, joi pe Facebook.

El a explicat mecanismul transmiterii alertelor.

„Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație”, a mai spus Arafat.

Șeful DSU a adăugat că, deși înțelege disconfortul creat, alertele sunt esențiale pentru siguranța publică.

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală”, a mai precizat el.

Referitor la sunetul alertelor, șeful DSU a precizat că „sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent”.

„Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS. Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate”, a completat el.

În final, Raed Arafat a mulțumit celor implicați în gestionarea situației.

„Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu”.

ISU București-Ilfov a emis un mesaj RO-ALERT, marți noaptea spre miercuri dimineață, cu o avertizare meteo Cod roșu de ninsori abundente, preconizate în intervalul orar 4:20 - 8:20. Bucureștenii au fost avertizați să evite deplasarea cu autoturismul în zonă, iar în caz de necesitate să folosească rutele ocolitoare comunicate de autorități.

Editor : Ana Petrescu