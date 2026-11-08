ELCEN anunță că introduce suplimentar 1.860.000 litri de apă fierbinte pe oră în rețea, pentru a compensa pierderile Termoenergetica

Compania Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că introduce 1.860 tone de apă fierbinte pe oră suplimentar în sistem pentru a compensa pierderile din rețeaua operată de compania municipală de termoficare, Termoenergetica. Potrivit ELCEN, cifra indică multe avarii și șantiere de termoficare deschise în București.

„Din cauza pierderilor din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, se înregistrează scurgeri mari de apă în pământ, astfel încât agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii de presiune și temperatură optimi, având drept rezultat furnizarea deficitară în locuințe. Practic, o cantitate impresionantă de apă tratată de ELCEN și adusă la parametrii necesari funcționării sistemului se pierde în rețeaua de transport și distribuție, înainte de a ajunge la consumatori”, se arată într-un comunicat transmis duminică de Elcen.

În plus, agentul termic care pleacă de la ELCEN în rețeaua de termoficare se amestecă pe circuitul de retur (apa care revine din rețeaua Termoenergetica în centralele ELCEN) cu apa de adaos care este rece, ceea ce determină o scădere a temperaturilor, mai adaugă ELCEN, precizând că nu a sistat niciun moment furnizarea agentului termic.

ELCEN dă exemplu CET București Sud, unde debitul de apă de adaos ajunge constant la peste 900 de tone pe oră, echivalentul a peste 900.000 de litri de apă în fiecare oră.

„Cu alte cuvinte, numai pentru compensarea pierderilor din rețeaua Termoenergetica asociate acestei zone, trebuie asigurată o cantitate de apă de aproximativ 15.000 de litri în fiecare minut.”

Potrivit ELCEN, situația este gravă, deoarece prevederile contractuale stabilesc un debit de adaos de numai 400 t/h și un debit de avarie de 600 t/h.

„În realitate, debitul înregistrat la CET București Sud este de 2 ori mai mare decât valoarea prevăzută contractual și cu aproximativ 50% peste debitul de avarie. Cu alte cuvinte, instalațiile ELCEN sunt obligate să gestioneze un volum de apă de adaos care depășește inclusiv capacitatea prevăzută pentru situații excepționale”, se mai arată în comunicat.

Energia termică înglobată în apa fierbinte care se pierde în rețeaua Termoenergetica este echivalentă cu producția unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h, potrivit ELCEN.

„Dimensiunea acestui debit arată presiunea uriașă pe care pierderile din rețeaua de termoficare o exercită asupra instalațiilor ELCEN de producere a energiei termice și electrice, expunând CET-urile unor riscuri operaționale semnificative”, mai precizează ELCEN, care anumer[ consecințele negative ale acestui fenomen:

1. Suprasolicitarea instalațiilor de tratare a apei. Acestea trebuie să pregătească un volum mult mai mare de apă decât cel pentru care sunt dimensionate în regimul de avarie.

2. Creșterea consumurilor tehnologice și energetice. Tratarea apei presupune consum de energie, reactivi chimici și alte resurse.

3. Solicitarea suplimentară a echipamentelor. Pompele, instalațiile de tratare și celelalte componente ale circuitului de adaos funcționează în condiții de solicitare excesivă, cu riscuri pentru fiabilitatea și disponibilitatea lor.

4. Creșterea riscului de instabilitate a funcționării. Dacă pierderile din rețea continuă, instalațiile pot ajunge în situația în care nu mai pot compensa necesarul de apă al sistemului, ceea ce poate afecta menținerea parametrilor tehnologici de funcționare.

„Aceste volume nu reprezintă un consum obișnuit al unei rețele de termoficare funcționale, ci indică amploarea dezechilibrelor și a pierderilor din rețeaua Termoenergetica ce trebuie compensate permanent de ELCEN pentru menținerea funcționării sistemului.

Consecințele acestei situații depășesc însă sfera alimentării cu energie termică. Centralele ELCEN sunt unități de cogenerare, care produc simultan energie termică și energie electrică, aceasta din urmă fiind livrată în Sistemul Energetic Național și contribuind la alimentarea cu energie electrică a Bucureștiului.

Suprasolicitarea instalațiilor și funcționarea prelungită în afara parametrilor normali pot conduce la restricționarea funcționării grupurilor energetice sau chiar la indisponibilizarea acestora. Într-o asemenea situație, nu este afectată doar capacitatea de furnizare a agentului termic, ci și producția de energie electrică”, mai arată ELCEN.

Indisponibilizarea unor grupuri energetice ELCEN ar însemna pierderea unor capacități de producție conectate la SEN, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra echilibrării sistemului energetic și asupra resurselor necesare pentru acoperirea consumului de energie electrică al Capitalei.

„Prin urmare, pierderile masive din rețeaua de termoficare nu reprezintă doar o problemă a furnizării căldurii și apei calde. Ele pot deveni o problemă de siguranță energetică, cu implicații atât asupra alimentării cu energie termică a populației, cât și asupra producției de energie electrică și a echilibrului Sistemului Energetic Național.

Este important de înțeles că ELCEN produce energia termică și o livrează pînă la limita de proprietate a CET-urilor. Gestionarea, întreținerea și modernizarea rețelei de transport și distribuție reprezintă responsabilitatea operatorului acesteia, Termoenergetica.

Modernizarea centralelor este esențială, dar nu poate rezolva problemele unei rețele de termoficare cu pierderi și întreuperi în furnizare a apei calde și căldurii. Cele două componente trebuie modernizate în paralel pentru ca investițiile să se reflecte în mod real în confortul bucureștenilor”, mai menționează sursă citată.

Editor : B.P.