29% dintre asociaţiile de proprietari din București nu au apă caldă şi căldură la parametrii corespunzători, anunță Termoenergetica

Termoenergetica informează că, în prezent, 71% dintre asociaţiile de proprietari au apă caldă şi căldură la parametri corespunzători. În data de 16 octombrie, compania a început furnizarea agentului termic pentru încălzire, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor privind temperaturile exterioare.

„Sunt asociaţii de proprietari care au optat pentru amânarea furnizării încălzirii, prin închiderea vanelor de alimentare de la baza imobilelor. În prezent, 71% dintre asociaţiile de proprietari au apă caldă şi căldură la parametri corespunzători, în timp ce restul de 29% nu, pe fondul situaţiei actuale a capacităţilor de producţie a energiei termice", transmite Termoenergetica, luni, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit aceleiaşi surse, există patru centrale electrotermice ale ELCEN, ce aparţin de Ministerul Energiei, care deservesc Capitala: CTE Bucureşti Sud, CTE Bucureşti Vest, CTE Grozăveşti şi CTE Progresu.

În ce priveşte CTE Bucureşti Vest, care deserveşte Sectorul 6, aceasta nu este în prezent în funcţiune.

„E încă în reparaţii, în urma a două avarii majore însoţite de incendii, produse în primăvara anului 2026. Repornirea acesteia este programată pentru luna noiembrie 2026”, arată compania.

La CTE Progresu, care deserveşte Sectorul 4 şi o mare parte din Sectorul 5, ELCEN efectuează în prezent manevrele tehnice necesare pentru pornirea centralei, în coordonare cu Termoenergetica.

„Reluarea funcţionării centralei are loc în contextul finalizării unor lucrări importante de modernizare a reţelei de termoficare, realizate prin proiectul finanţat din fonduri europene POIM, care contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii şi la creşterea eficienţei sistemului de termoficare”, se arată în postare.

În cazul CTE Bucureşti Sud, care deserveşte Sectoarele 2, 3 şi parţial 4, temperatura agentului termic livrat „nu a corespuns nivelului solicitat” de CMTEB prin nota de comandă, în care au fost precizaţi parametrii necesari de debit, presiune şi temperatură.

„Odată cu pornirea CTE Progresu, sarcina termică aferentă acesteia va reveni în aria proprie de deservire, contribuind astfel la îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare ai CTE Bucureşti Sud", menţionează compania.

În ce priveşte CTE Grozăveşti, în condiţiile actuale, sarcina termică şi hidraulică preluată de această centrală "nu permite alimentarea corespunzătoare" a Sectoarelor 1, 5 şi 6.

"Pentru asigurarea parametrilor necesari de funcţionare este necesară punerea în funcţiune a CTE Bucureşti Vest şi CTE Griviţa", informează compania.

Se reaminteşte totodată că ELCEN este responsabilă de producerea energiei termice, în timp ce Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti asigură transportul, distribuţia şi furnizarea acesteia către consumatori.

"Cele două companii colaborează permanent pentru corelarea capacităţilor de producţie cu necesarul de consum şi cu posibilităţile tehnice ale reţelei de transport şi distribuţie", se menţionează în postare.

Editor : A.P.