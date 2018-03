Emigrația, de două ori mai accentuată în unele regiuni ale României

Unul din cinci români cu vârsta între 25-39 de ani este plecat din ţară, potrivit Monitorului Social.

Unul din cinci români cu vârste cuprinse între 25 şi 39 de ani este plecat din ţară pentru mai mult de un an, conform Monitorului Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, informează Agerpres.



"Emigraţia de lungă durată este măsurată ca diferenţa între populaţia cu domiciliul şi cea cu reşedinţa în România. Mai mult de 2,5 milioane din cetăţenii români cu domiciliul permanent în România sunt plecaţi din ţară pentru mai mult de un an. Numărul lor a crescut constant, îndeosebi după 2007. Dacă la nivel naţional fenomenul reprezintă 'numai' 12% din populaţie, la grupele de vârstă 25 - 39 de ani (perioada cea mai activă, atât din punctul de vedere al forţei de muncă, cât şi al fertilităţii) incidenţa este dublă: unul din cinci cetăţeni de această vârstă este plecat din ţară pentru mai mult de un an", se arată într-un comunicat transmis joi AGERPRES.



Conform datelor furnizate de Monitorul Social, ponderea persoanelor plecată din ţară, pe regiuni, în 2017, a fost următoarea: 17,7% - Regiunea Nord-Est, 14,4% - Regiunea Sud-Est, 11,4% - Regiunea Centru, 10,9% - Regiunea Vest, 10% - Regiunea Sud-Vest Oltenia, 9,4% - Regiunea Nord-Vest, 8,9% - Regiunea Bucureşti-Ilfov, 7,4% - Regiunea Sud-Muntenia.



În ce priveşte ponderea persoanelor plecate din ţară, pe medii rezidenţiale, din mediul urban au plecat 15,9% dintre români, iar din mediul rural 6,1%.