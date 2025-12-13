Live TV

Accident grav în Olt. Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu maşina în copac, iar autoturismul a luat foc

masina in flacari in copac
Foto: Facebook/Info Trafic Craiova și Dolj

Un tânăr de 19 a murit, sâmbătă, pe DN 65, în judeţul Olt, după ce intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc. Tânărul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, fără semne vitale. 

  „Pompierii Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj SMURD, au intervenit la un accident rutier urmat de incendiu, în zona localităţii Găneasa. În momentul sosirii echipajelor, autoturismul ardea generalizat, iar şoferul, un tânăr de 19 ani din municipiul Slatina, care se afla în maşină, era blocat în interior, inconştient”, a transmis, sâmbătă, ISU Olt.

Sursa citată a precizat că pacientul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, fără semne vitale, cu arsuri pe întreaga suprafaţă a corpului.

 Autoturismul a fost distrus în totalitate în urma evenimentului.

IPJ Olt a precizat că accidentul s-a produs pe Drumul Naţional 65, între localităţile Slatina şi Găneasa.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Slatina, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părţii carosabile. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a decedat”, a transmis Poliţia.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

