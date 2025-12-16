Live TV

Video Accident grav pe DN6: Un șofer urmărit de poliție a lovit mașini, stâlpi de electricitate și s-a oprit într-o gospodărie

Data actualizării: Data publicării:
accident masina teleorman
Foto: ReplikTV.ro/ Facebook

Un accident grav a avut loc luni pe un drum din Teleorman, după ce un șofer de 24 de ani a fost urmărit de poliție. Tânărul a scăpat cu viață după ce a pierdut controlul mașinii și a pus la pământ un gard și doi stâlpi de electricitate. 

Un accident grav de mașină a avut loc pe DN6 luni în județul Teleorman. Poliția a încercat să oprească în trafic un tânăr de 24 de ani, care a refuzat, iar polițiștii au pornit urmărirea mașinii. 

În timpul urmăririi de mașină, șoferul de 24 de ani a lovit un autoturism în timpul unei depășiri, după care s-a întâlnit cu un alt echipaj de polițiști care au încercat să-l oprească. A lovit un alt autoturism și gardul unei locuințe, o terasă și doi stâlpi de electricitate. 

În urma incidentului, tânărul nu a fost rănit, a refuzat să fie transportat la spital. Însă a fost sancționat cu 11.750 de lei iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 540 de zile. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un barbat cu pumnul strans isi ameninta sotia care tine in brate un copil
Val de violenţe domestice în Teleorman. Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce şi-au agresat mama, soţia şi fiica
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Peste 200 de persoane dintr-o comună din Teleorman ar fi primit ajutoare sociale fără să muncească. Primarul este anchetat de DNA
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Șase eleve au bătut o colegă din clasa a IX-a în Teleorman. Scandalul ar fi pornit de la un băiat
masina de politie
Paznic al unui fond de vânătoare, bătut şi ameninţat cu moartea de braconieri
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images
Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu.
Tensiuni în Coaliție privind moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce...
Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov
Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În...
Nicușor Dan in finlanda
Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan...
Warsaw Christmas Festival, Masovian Voivodeship, Poland - 14 Dec 2025
Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să...
Ultimele știri
Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO
Reacția BBC după ce Donald Trump a anunțat că cere 10 miliarde de dolari în instanță de la postul britanic
Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Semnalele poliţiştilor din intersecţii. Când trebuie să opreşti maşina sau să măreşti viteza
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...