Un accident grav a avut loc luni pe un drum din Teleorman, după ce un șofer de 24 de ani a fost urmărit de poliție. Tânărul a scăpat cu viață după ce a pierdut controlul mașinii și a pus la pământ un gard și doi stâlpi de electricitate.

Un accident grav de mașină a avut loc pe DN6 luni în județul Teleorman. Poliția a încercat să oprească în trafic un tânăr de 24 de ani, care a refuzat, iar polițiștii au pornit urmărirea mașinii.

În timpul urmăririi de mașină, șoferul de 24 de ani a lovit un autoturism în timpul unei depășiri, după care s-a întâlnit cu un alt echipaj de polițiști care au încercat să-l oprească. A lovit un alt autoturism și gardul unei locuințe, o terasă și doi stâlpi de electricitate.

În urma incidentului, tânărul nu a fost rănit, a refuzat să fie transportat la spital. Însă a fost sancționat cu 11.750 de lei iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 540 de zile.

