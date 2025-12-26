Un bătrân de 86 de ani din Teleorman a fost găsit mort în propria locuință în ziua de Crăciun. Nepotul bătrânului, principalul suspect, a fost găsit de polițiști pe o stradă din Turnu Măgurele în dimineața zilei de 26 decembrie și a fost dus la audieri.

Tragedia a avut loc pe 25 decembrie în Turnu Măgurele. Bătrânul a fost găsit mort în propria locuință de femeia care îi aducea mâncare și medicamente, transmite Digi24.

Ea a fost și cea care a alertat autoritățile. Principalul suspect în acest caz este chiar nepotul bătrânului, care a fost găsit în dimineața zilei de 26 decembrie de polițiști pe o stradă din Măgurele și a fost dus la audieri.

Potrivit primelor informații, bătrânul ar fi fost ucis în bătaie cu o lopată. Ancheta este încă în desfășurare.

Editor : M.G.