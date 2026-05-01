Live TV

Video Avarie majoră în Capitală: Peste 3.500 de blocuri au rămas fără apă caldă. Probleme la CET Grozăvești și lucrări în desfășurare

Data publicării:
avarie buc
Imagine cu caracter ilustrativ. Captură video Digi24

O avarie de amploare produsă la o magistrală de termoficare din Capitală a lăsat fără apă caldă mii de locuințe, afectând funcționarea întregului sistem. Aproximativ 3.500 de blocuri și imobile din București se confruntă în prezent cu probleme în furnizarea agentului termic.

Defecțiunea a apărut la o conductă de mari dimensiuni, iar situația este considerată gravă, întrucât a pus în pericol inclusiv funcționarea centralei CET Grozăvești. La fața locului, echipele Compania Municipală Termoenergetica București au intervenit pentru remedierea avariei, fiind necesară evacuarea apei din canalele termice pentru a permite accesul la magistrală și izolarea fisurii.

În aceste condiții, în mai multe zone din oraș, locatarii fie nu au deloc apă caldă la robinete, fie aceasta este furnizată la o temperatură mult sub nivelul normal.

Problema se suprapune peste lucrările de modernizare aflate deja în desfășurare în rețeaua de termoficare, în special în zona Berceni, unde aproximativ 1.000 de blocuri sunt afectate de înlocuirea conductelor. Astfel, cumulul intervențiilor și al avariilor a dus la o presiune suplimentară asupra sistemului, care funcționează în prezent la doar aproximativ 62% din capacitate.

Potrivit datelor furnizate de Termoenergetica, aproape jumătate din sistemul de termoficare al Capitalei este afectat în aceste zile, în condițiile în care rețeaua deservește circa 9.000 de blocuri.

Reprezentanții companiei estimează că avaria de la CET Grozăvești ar putea fi remediată în cursul zilei de astăzi, până în jurul orei 14:00, urmând ca alimentarea cu apă caldă să fie reluată treptat în zonele afectate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

