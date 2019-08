Avocatul familiei Luizei: O să cerem audierea polițistului care a vorbit cu Dincă. El a vorbit și cu soția suspectului

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat că tactica lui Gheorghe Dincă este ca în momentul în care are două victime recunoscute, să se închidă cercetările. „În mod clar el are o tehnică bine stabilită, sper să vedem cu cine are contact, cine îl învață, îți dai seama imediat dacă îl învață cineva sau nu”, a precizat Tonel Pop.



„Se desfășoară cercetări în continuare în mai multe locații, inclusiv la casa groazei, se desfășoară și o percheziție informatică. Organele au făcut o tabără unde mai mulți specialiști au venit cu imprimante, generatoare, de toate, să ne canalizăm la un singur loc și să fie și inculpatul.

Se vorbește despre mai multe victime, nu neapărat a treia, din punctul meu de vedere această declarație care ne-a condus la un cadavru are scopul de a bloca cercetările, că sunt doar două victime, că ar trebui să se stopeze aici.

Tactica acestui criminal este ca în momentul în care are două victime recunoscute, să se închidă cercetările, să se închidă porțile și să plecăm iar.

În mod sigur acest inculpat este sfătuit într-un mod foarte inteligent din punct de vedere juridic, tot ce spune are chei juridice clare, să își micșoreze pedeapsa de la 25 de ani la 7-8 ani și pericolul și strategia lui pentru mine este clară.

Aici trebuie să se facă săpături, are buncăre betonate, are puțuri, are tranșee. Anchetatorii au spus că vor face aceste cercetări, dar mie îmi este teamă că în momentul în care se va spune că a doua victimă este Luiza să se închidă cazul.

Pentru mine este clar, după părerea mea el are o bibliotecă mare de infracțiuni, dar dacă le dă pe cele două închide cazul.

Asta e altă strategie. În mod clar el are o tehnică bine stabilită, cred că în timp util sper să vedem cu cine are contact, cine îl învață, îți dai seama imediat dacă îl învață cineva sau nu, spune chestii de extremă finețe, de exemplu: mi-a povestit una dintre fete că nu a putut să scoată bani, am crezut că bate un apropo să îi dau eu bani contra sex, că nu a avut intenția.



După cum s-a exprimat el, fata din luna cutare, nu cred că sunt singurele victime. Noi o să cerem audierea polițistului care a vorbit cu el, ce a spus, ce a făcut, ce au vorbit, nu făcea parte din anchetă, nu avea nicio treabă. El a vorbit cu soția lui Dincă, cu el, nu făcea parte din această anchetă. Noi o să cerem o anchetă, nu o să lăsăm așa, un arestat preventiv are măsuri drastice, este păzit de gardă, nu are voie să ia contact, să discute, în niciun caz cu o persoană străină de anchetă. Este clar că erau amici, prieteni, ceva de genul.

Și eu cred în această ipoteză, să vedem acest polițist dacă a fost de bună credință, nu spunem că toată lumea e rea, dar avem un conglomerat de lucruri neprocedurale, dubioase.

Să vedem ce e cu acest polițist, cine este acest polițist care a spus că vede mașina inculpatului când mașina nici măcar nu era acolo”, a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu.

Ancheta de la Caracal a ajuns în a cincea zi consecutivă, în condițiile în care procurorii DIICOT au un mandat pentru verificări valabil până vineri. Astăzi vor fi făcute perchezițiile informatice asupra telefoanelor lui Gheorghe Dincă și Alexandrei Măceșanu.

