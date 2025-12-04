Live TV

Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului Pantone

Culoarea anului 2026. Foto Pantone
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
Culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă de Institutul Pantone Ce este Institutul Pantone, compania care desemnează culoarea anului Culoarea anului 2025 este Mocha Mousse

Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat, care marchează prima orientare a organizației către simplitate totală. Anunțul vine pe fondul unui climat global tensionat, în care experții văd în acest „alb-calm” un simbol al resetării, clarității și nevoii de spațiu interior, atât în design, cât și în ritmul vieții de zi cu zi.

Nuanța „Cloud Dancer” deschide un spațiu în care funcționalitatea și emoția se împletesc pentru a crea atmosfere de serenitate și amploare, oferind un refugiu de curățenie vizuală ce inspiră bunăstare și ușurință.

Culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă de Institutul Pantone

„Prezentăm Culoarea Pantone a Anului 2026, „PANTONE 11-4201 Cloud Dancer”, un alb elevat care simbolizează o influență calmantă într-o societate ce redescoperă valoarea reflecției tăcute. Un alb aerat, încărcat de serenitate, „Cloud Dancer” încurajează relaxarea autentică și concentrarea, permițând minții să hoinărească și creativității să respire, creând spațiu pentru inovație.

„PANTONE 11-4201 Cloud Dancer”, este o culoare structurală esențială, a cărei versatilitate oferă suport întregului spectru cromatic, permițând tuturor culorilor să se evidențieze. Într-o lume în care culoarea a devenit sinonimă cu expresia personală, această nuanță se poate adapta, armoniza și crea contrast, aducând o senzație de lejeritate aerată în orice aplicație sau mediu, fie că este folosită ca declarație de sine stătătoare, fie în combinație cu alte tonuri.” potrivit Institutului Pantone

„În această perioadă de transformare, în care ne reimaginăm viitorul și locul nostru în lume, „Pantone 11-4201 Cloud Dancer” este o nuanță discretă ce oferă promisiunea clarității. Este o culoare structurală care se potrivește cu orice și cu oricine. Indiferent dacă o combini cu nuanțe vibrante sau cu pasteluri, funcționează.”, a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, într-un comunicat de presă. (Sursa: Time)

Ce este Institutul Pantone, compania care desemnează culoarea anului

Institutul Pantone (Pantone Color Institute) este o divizie a companiei Pantone LLC, recunoscută la nivel mondial pentru cercetarea, dezvoltarea și promovarea tendințelor în culorile folosite în industrii precum modă, design interior, design grafic și alte tipuri de produse. Este cunoscut pentru Pantone Matching System (PMS), un sistem de culori folosit la nivel global pentru a asigura consistența culorilor în diferite procese de producție. Practic, PMS este un „limbaj comun al culorilor” între designeri, tipografi, producători și branduri, astfel încât o anumită nuanță să arate identic indiferent dacă este pe hârtie, plastic, material textil sau digital.

Institutul Pantone anunță în fiecare an „Culoarea Pantone a Anului”, nuanță aleasă pe baza unei analize a tendințelor globale și a influențelor din artă, modă, tehnologie și evenimente culturale și sociale. Culoarea desemnată simbolizează direcțiile estetice și starea de spirit percepută în contextul cultural al anului respectiv și influențează tendințele de design din întreaga lume.

Procesul de selecție implică o echipă internațională de experți care studiază tendințele și influențele culturale timp de luni de zile. Decizia finală este anunțată public prin comunicate oficiale și evenimente dedicate, în cadrul cărora experții prezintă contextul și inspirația din spatele alegerii.

Culoarea anului 2025 este Mocha Mousse

Culoarea anului 2025, „PANTONE 17-1230 Mocha Mousse”, este una subtilă în comparație cu alegerile îndrăznețe din ceilalți ani: "O nuanță caldă de maro intens, care oferă o senzație de alinare prin sugestia calităților delicioase ale cacao-ului, ciocolatei și cafelei, răspunzând dorinței noastre de confort", a transmis Laurie Pressman, vicepreședinte Pantone Color Institute.

Culoarea anului 2024 a fost Peach Fuzz

Culoarea anului 2024 aleasă de Institutul Pantone a fost „Peach Fuzz” - portocaliu roz, o nuanță “catifelată de piersică”. A fost descrisă drept o culoare caldă, confortabilă, subtil senzuală și emoționantă.

Pantone a început să declare Culoarea Anului în 2000, iar prima nuanță aleasă a fost „Cerulean Blue” (Pantone 15-4020). Alegerea a fost inspirată de „culoarea cerului într-o zi senină”, iar decizia a marcat începutul unei tradiții anuale care influențează moda, designul și tendințele vizuale la nivel global. Institutul Pantone este recunoscut drept un lider de opinie în domeniul culorilor și are un impact semnificativ asupra designului și tendințelor vizuale din întreaga lume.

