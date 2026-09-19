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Exclusiv Băsescu: Rezultatele proaste la testele PISA sunt explicația pentru succesul unui politician ca Simion

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George Simion.
George Simion. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Despre Ilie Bolojan „Grindeanu, un demagog ieftin” „Simion, om de peluză, dar cu succes”

Fostul președinte Traian Băsescu, invitat în emisiunea „În fața ta”, a făcut o scurtă caracterizare a liderilor PNL, PSD și AUR. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan este „total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, iar pe Sorin Grindeanu îl califică drept un „demagog ieftin”. În ce îl privește pe George Simion, Băsescu susține că acesta „este un politician de succes, dar fără valoare”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.

Despre Ilie Bolojan

Băsescu este de părere că Ilie Bolojan nu e potrivit pentru funcția de premier și a explicat de ce.

„Pentru mine au fost revelatoare niște imagini de la una dintre televiziuni, nu știu exact de la care, în care Bolojan se ducea împreună cu primarul Sectorului 6 spre Lacul Morii, unde este o insuliță, iar pe drum erau deja multe panseluțe, flori. Și Bolojan face: 'Asta-i parcă la Oradea.' Asta-i lumea lui. Atât poți să-i ceri lui Bolojan. Să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei? Este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus: 'Este ca la Oradea aici.'

Deci acesta este termenul lui de comparație: Oradea. Și-ar dori să administreze țara ca pe Oradea. Numai că, la Oradea, dacă pui o taxă pe parcare, este una: afectezi un om. Aici, dacă pui o taxă pe venituri, afectezi economia întreagă. El aceasta nu realizează încă. Deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, a declarat fostul președinte.

„Grindeanu, un demagog ieftin”

Traian Băsescu îl critică pe Sorin Grindeanu pentru decizia de a dărâma Guvernul, fără să aibă soluții pentru un nou Executiv.

„Sorin Grindeanu, un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar PSD-iștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat, din voință personală, din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea Guvernului. Dar, pe urmă, n-a mai știut ce să facă pentru ca țara să aibă guvern.

Nu poți să fii atât de mic ca om politic încât să inițiezi, să susții și să realizezi căderea unui guvern, iar, după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția pe care o pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul la moțiune: 'Ce facem după vot, că va trece? Uite, PSD-ul cu AUR vor vota și va trece. Ce facem, domnule Bolojan, după? Ce facem, aliați liberali, după?'”, a spus Băsescu.

„Simion, om de peluză, dar cu succes”

Despre George Simion, Băsescu spune că este un politician de succes, însă „fără valoare”.

„Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dă și explicația pentru succesul unui politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes, fără să aibă valoare”, a mai spus Băsescu.

Amintim că, raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe.

Ministerul Educaţiei a transmis că, la ştiinţe şi matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Potrivit datelor publicate marţi, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%.

 

Editor : C.L.B.

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