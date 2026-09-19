Consolidare aliată în regiunea arctică. NATO salută acordul dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda

NATO a salutat, sâmbătă, acordul anunţat de Statele Unite cu privire la Groenlanda şi a subliniat că noua înţelegere va contribui la creşterea securităţii, a stabilităţii şi a cooperării în Arctica, o regiune vitală, transmite Reuters.

„Salutăm anunţul că în curând va fi semnat un acord de Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda. NATO va continua să îşi facă partea sa de responsabilitate pentru a consolida securitatea în regiunea arctică”, a spus un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, potrivit Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri noaptea că a obţinut de la Danemarca şi Groenlanda un „control permanent” al securităţii teritoriului arctic.

Documentul urmează să fie semnat săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Acordul despre care liderul american a scris pe platforma Truth Social va împiedica orice „adversar'” al Washingtonului să-şi stabilească o prezenţă militară în Groenlanda sau să realizeze acolo investiţii sensibile fără acordul Statelor Unite, a precizat Departamentul de Stat american.

„Acest acord garantează că Rusia şi China nu pot dispune de o bază în Groenlanda, că ele nu pot trimite acolo trupe şi că există mecanismele necesare pentru a împiedica orice investiţii în sectoare sensibile”, a declarat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA.

De asemenea, Trump a anunţat că SUA vor „lansa imediat procesul de dezvoltare a unei importante prezenţe militare”.

Editor : Ș.R.