O persoană a murit, alta a fost transportată la spital, iar trei minori sunt evaluați medical după ce o căruță în care se aflau mai multe persoane a fost lovită de un tren, duminică după-amiază, în Miercurea Ciuc. Traficul feroviar pe magistrala CF 400 a fost oprit, iar la fața locului intervin echipaje de pompieri, ambulanțe și un elicopter SMURD.

O persoană a murit, o alta a fost transportată la spital, iar trei minori sunt evaluaţi medical la locul unde duminică după-amaiză a avut loc un accident feroviar în Miercurea Ciuc, după ce o căruţă în care se aflau mai mulţi oameni a fost lovită de un tren.

La locul accidentului, s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi autospeciala pentru transport personal şi victime multiple, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita.

La sosirea echipajelor de intervenţie, o persoană a fost declarată decedată, un adult a fost preluat şi transportat la spital, de către ATPVM Miercurea Ciuc, iar alţi trei minori sunt evaluaţi la faţa locului de către echipajele SAJ Miercurea Ciuc. ISU Harghita a informat că în sprijinul echipajelor a fost trimis şi un elicopter SMURD, care l-a preluat pe unul dintre minori.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul feroviar este oprit pe Magistrala CF 400, în municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, după ce un tren care se deplasa pe relaţia Siculeni – Braşov a lovit căruţa, la o trecere la nivel cu calea ferată, de pe o arteră secundară. Autorităţile estimează reluarea circulaţiei feroviare după ora 18.30.

Editor : M.I.