Digi FM lansează campania de imagine „Ca să știi” - toamna 2018

Digi FM iese din studioul radio și merge în stradă, alături de ascultători. „Ca să știi” este și în acest sezon out of home, nu doar On Air. Campania de imagine urmărește să apropie publicul de radio de cea mai inspirată combinație de știri și muzică, difuzată exclusiv la Digi FM.

„În prezent, Digi FM ajunge săptămânal la peste două milioane de ascultători. După trei ani de la prima emisie, aceasta este o reușită datorată muncii de echipă, un rezultat care ne determină să continuăm investițiile pentru susținerea creșterii. Ne dorim ca Digi FM să fie, în continuare, principalul reper al zilei pentru cei care apreciază calitatea informației, alternanța dinamică între știrile și hit-urile zilei, dezbaterile documentate despre evenimentele actuale”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al grupului Digi|RCS&RDS.

Campania de imagine din această toamnă continuă seria veștilor bune despre Digi FM, marcată de rezultatul sondajelor recent făcute publice. Conform studiilor de audiență pe valul de vară (aprilie - august 2018), Digi FM are la nivel național o cotă de piață* care l-a dus pe locul 4 în topul celor mai ascultate radiouri din România.

„Ca să știi - Digi FM 2018” se desfășoară în perioada 17 septembrie 2018 - 17 decembrie 2018 la nivel național. Vizualul campaniei se va vedea pe mijloacele de transport public din București și din țară, pe una dintre rețelele de LED screen-uri din București și din țară, în rețeaua de metrou și pe stâlpi, sub formă de steaguri, în București.

Sloganul “Ca să știi” a fost lansat în 2017, printr-o campanie On Air, continuată și în OOH.

Digi FM emite din 2015 și este parte a grupului Digi | RCS & RDS. Grupul Digi mai deține televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, Film Now (pay-tv), posturile de documentare Digi World, Digi Life și Digi Animal World, posturile muzicale UTV, Music Channel, Hit Music și Hora TV, posturile de radio Pro FM, Music FM și Dance FM.

