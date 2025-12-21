Live TV

News Alert Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș

Data actualizării: Data publicării:
drona-ucraineana-up
Imagine cu caracter ilustrativ

Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.

Harta zonei unde a fost găsită drona

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că este o dronă de mari dimensiuni cu lăţimea de doi metri. Aparatul are ataşată o paraşută şi este intact.

Un echipaj al poliţiei a mers de urgenţă în zona indicată şi a delimitat zona în care se află aparatul de zbor, măsura fiind luată pentru a preveni orice riscuri pentru persoane sau bunuri.

Poliţia a informat instituţiile abilitate, conform competenţelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice şi stabilirea naturii obiectului, precum şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
5
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drona prăbușită la Izmit. Foto haberler.com
O dronă rusească s-a prăbușit la câțiva kilometri de Istanbul. Camera video montată pe ea este funcțională
f-16
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” deasupra Mării Negre
Nava Viva/Sveva
Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei
camp cu gunoaie
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei
guvern 2
România primește echipamente militare de 10 milioane de dolari de la Lockheed Martin: dronă VXE30 și sisteme avansate pentru flota F-16
Recomandările redacţiei
Germany Russia Ukraine War
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
2025-11-05-0657
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit...
sant conducta irigatii oltenia
Conducte de irigații furate în Oltenia. Hoții au săpat „tranșee” pe 2...
Wiz Khalifa. cu sapca si ochelari
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția...
Ultimele știri
Avertisment de la directorul ANPC: În România sunt vândute portocale și lămâi care ar trebui date la porci 
Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua, are două fracturi la maxilar: i s-au implantat plăci de titan
Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem multe de corectat. Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
FCSB e Steaua? Ceartă în direct Marian Aliuță – Vivi Răchită: „Te-a plătit Gigi Becali, ai uitat?”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
Serie de cutremure în România în urmă cu scurt timp! Unde s-au simţit seismele
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
Digi 24_2025_12_21_12_28_24
Rusia încearcă să epuizeze resursele europene prin sabotaje. România este printre țările vizate
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...