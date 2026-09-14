O dronă, cel mai probabil de origine rusă, a fost găsită într-o mică stațiune turistică din Polonia, la Marea Baltică

O dronă despre care se presupune că ar fi de origine rusă a fost găsită în mare, în largul coastei poloneze a Mării Baltice, a declarat ministrul polonez al Apărării. Władysław Kosiniak-Kamysz a anunțat luni că personalul militar a pus în siguranță dispozitivul în satul Rusinowo, o mică stațiune turistică situată în partea de nord-vest a țării, relatează TVPWorld.

„În zona plajei din localitatea Rusinowo, lângă Jarosławiec, armata a localizat și a recuperat o dronă din Marea Baltică”, a scris ministrul pe X.

„Examinarea preliminară indică faptul că este vorba de o aeronavă militară fără pilot provenind din Rusia. La fața locului, serviciile competente desfășoară activități legate de securizarea zonei și a echipamentului recuperat.”

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a confirmat că totul indică până în prezent faptul că drona este de origine rusă și a precizat că dispozitivul a fost predat serviciilor competente pentru examinare.

Vorbind în Parlament în cadrul unei ședințe informative privind incidentul, Tomczyk a declarat că „Polonia este astăzi, din multe puncte de vedere, ținta numărul unu când vine vorba de atacuri hibride sau de supraveghere.”

El a avertizat că Rusia va continua să testeze Polonia în diverse moduri și a îndemnat publicul să-și sporească gradul de conștientizare și reziliența față de astfel de amenințări.

Incidente anterioare cu drone rusești

Polonia s-a menținut în stare de alertă maximă cu privire la activitatea dronelor și rachetelor rusești încă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, spațiul său aerian fiind încălcat în repetate rânduri de drone rusești.

Cel mai grav incident a avut loc în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, când aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac de amploare asupra Ucrainei.

Editor : M.C