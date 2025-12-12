Live TV

Geminide 2025: Când va fi vizibil fenomenul astronomic al lunii decembrie. Noaptea în care cerul va fi luminat de stele căzătoare

Data publicării:
Geminide 2025. Foto Getty Images
Geminide 2025. Foto Getty Images
Ce sunt și cum se formează Geminidele Geminidele ating punctul maxim în noaptea de 13 spre 14 decembrie Locuri de unde poți observa cel mai bine o ploaie de stele

La finalul fiecărui an, Geminidele transformă cerul nopții într-un spectacol cosmic: meteori strălucitori traversează bolta cerească, oferind privitorilor o ploaie impresionantă de stele căzătoare. În 2025, apogeul fenomenului va fi atins în noaptea de 13 spre 14 decembrie, când activitatea meteorică va fi cea mai intensă.

Fenomenul se diferențiază de alte evenimente cerești prin viteza mai redusă a meteoriților, care îi face mai ușor de observat cu ochiul liber și le permite să rămână vizibili timp de câteva secunde.

Ce sunt și cum se formează Geminidele

Geminidele sunt o ploaie de meteori vizibilă anual între 4 și 17 decembrie, care apare atunci când Pământul traversează o zonă încărcată cu praf cosmic provenit de la asteroidul activ 3200 Phaethon. La intrarea în atmosferă, aceste particule se aprind, ionizând gazele din aer și lăsând în urmă dâre luminoase, cunoscute sub numele de meteori sau „stele căzătoare”.

Asteroidul Phaethon, cu un diametru de aproximativ 4 kilometri, orbitează Soarele o dată la 524 de zile și eliberează cantități mari de praf foarte fin, asemănător cu activitatea cometelor. Când Terra traversează orbita acestuia în luna decembrie, aceste particule fac ca fenomenul Geminidelor să fie vizibil pe cer.

Deși asteroidul se apropie periodic de planeta noastră și este clasificat drept potențial periculos, acesta nu reprezintă un risc imediat.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Geminidele ating punctul maxim în noaptea de 13 spre 14 decembrie

În 2025, punctul maxim al ploii de meteori Geminide va avea loc pe 14 decembrie, însă în România acesta coincide cu orele de zi, ceea ce împiedică observarea fenomenului. Cele mai multe stele căzătoare vor fi vizibile în noaptea de 13 spre 14 decembrie, iar cerul poate fi urmărit și în noaptea următoare.  În timpul maximului, se pot vedea aproximativ 120 de meteori pe oră, deși, în condiții normale, numărul vizibil ajunge, de regulă, la jumătate.

Meteorii Geminidelor se mișcă mai încet (lent) decât cei din alte ploi de meteori, ceea ce îi face mai ușor de observat. Datorită vitezei mai mici, aceștia pătrund mai adânc în atmosferă, până la aproximativ 40 km altitudine, și rămân vizibili pentru câteva secunde, mai mult decât meteorii rapizi care dispar aproape instantaneu. Această combinație de viteză redusă și traiectorie joasă le permite să lase dâre luminoase mai evidente pe cer.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

De unde provine denumirea de Geminide?

„Numele Geminide provine de la constelația în care se află radiantul ploii de meteori. Radiantul este punctul de pe cer din care par să vină meteoriții, determinat de direcția în care Pământul traversează norul de particule. În cazul Geminidelor, acesta se situează în constelația Gemini, în apropierea stelelor strălucitoare Castor și Pollux. Conform regulii astronomice, fiecare curent meteoric este denumit după constelația în care își are originea.”, a mai precizat specialistul în astronomie

Locuri de unde poți observa cel mai bine o ploaie de stele

Geminidele, ca orice alt fenomen astronomic, pot fi admirate cel mai bine din locuri cu cer senin și fără poluare luminoasă. Cele mai bune condiții sunt în zonele rurale, la munte sau la periferia orașelor, departe de luminile orașului.  Meteorii luminoși pot fi observați cu ochiul liber, fără instrumente speciale. Pentru a avea șanse mai mari să vedem cât mai mulți este recomandat să urmărim cerul timp de cel puțin o oră”, concluzionează Adrian Șonka

